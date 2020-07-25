Выходные в августе: сколько дней дадут погулять на День независимости Украины

Выходные в августе 2020 - как Украина отдыхает на День независимости / 1zoom.ru

Дополнительные выходные в августе 2020 Украина своим гражданам подарит за счет празднования Дня независимости 2020.

Сам День независимости Украины 2020 выпал на понедельник – это 24-е число. Так что выходные на День независимости 2020 будут длинными – с субботы по понедельник включительно, то есть три дня подряд.

В целом, украинцев в следующем месяце ждет 11 выходных дней. К праздничному понедельнику добавятся еще традиционные субботы и воскресенья. Соответственно, рабочих дней в календаре остается 20.

Итого имеем следующие выходные дни в августе 2020 года: 1, 2, 8, 9, 15,16, 22, 23, 24, 29 и 30-е число.

Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.