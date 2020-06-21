"Дышать было нечем": появился жуткий рассказ из эпицентра взрыва в Киеве

Жители дома на Позняках сообщили о первых минутах после взрыва / Фото: ГСЧС

Жители дома на Позняках, в котором сегодня около 11 утра произошел жуткий взрыв, рассказали подробности первых минут после ЧП.

Антон вместе со своей матерью и отцом жили в квартире этажом ниже предполагаемого эпицентра. Парень в момент взрыва находился в своей комнате и не сразу понял, что произошло, пишет УНИАН.

"Я сидел у себя в комнате, общался с друзьями в мессенджере и тут грохот, все падает, сыпется. Я не понял, что произошло. Выхожу в коридор, там мама кричит. Бегу в зал к отцу – все засыпано обломками бетона. Я кричу: "Папа, папа". Он не отзывается", – вспоминает Антон.

Его мать Татьяна сквозь слезы рассказала, что взрыв был настолько сильным, что в воздухе стоял туман из бетонной пыли.

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"Дышать было нечем. Я зову мужа: "Саша!" Он не отзывался, но, вроде бы, шорохи из-под завалов были. Вроде бы были… Ты звонишь ему на телефон?", - обратилась она к сыну, прервав свой рассказ. "Звоню. Не берет трубку", – ответил парень.

"Почему он не пошел на кухню или еще куда-то? Мы планировали на природу поехать на этих выходных, а тут...", – добавила женщина и начала рыдать.

Ее соседка по дому добавила, что побежала в подъезд сразу после взрыва.

"Бегу, а вокруг – как туман. На шестом этаже стоит девочка лет 14-ти, плачет: "Спасите мою маму". Захожу – развалины. Слышу стон. Но как помочь? Там завалы бетона в метр высотой. Отправляю девочку вниз, она не соглашается, не хочет маму бросать. Еле вывела ее. Нашла полицейских, поднялись наверх, а женщина уже молчала", – вспоминает Ирина.

По словам другой соседки, Юлии, подростка спасло то, что она находилась в ванной во время взрыва.

"Кухни и балкона у меня теперь нет – дыра зияет. Мне повезло, что уехал на выходные, а соседи просто не понимают, как уцелели. У соседей был такой шок, что они не помнят, как выбегали на улицу", – отметил Леонид Михайлович, житель седьмого этажа, который больше всего поврежден.

Взрыв дома в Киеве

Как ранее сообщалось, в многоэтажном доме на Позняках прогремел взрыв, из-за чего были разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7, 8 этажей. В результате инцидента погибли 3 человека.

Напомним, в Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва. Одна из них - взрывчатка. Об этом на месте событий заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Отметим, жители одного из подъездов в доме, где 21 июня произошел взрыв, еще во вторник вечером чувствовали запах газа и вызвали аварийную службу для выяснения обстоятельств.