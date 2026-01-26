"Смельчаков нет": Максакова оценила, возможна ли смена власти в РФ в 2026 году

В числе потенциальных преемников назывались Кириенко, Дюмин, Патрушев-младший и Козак, которому приписывают прагматичный и почти "оппозиционный" подход.

Кратко:

Элиты в РФ пытаются продвинуть Путину свои кандидатуры преемника

Любой преемник сразу столкнется с противодействием различных кланов

Добровольного отказа Путина от власти ждать не приходится

Оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы Российской Федерации Мария Максакова оценила шансы на то, что в 2026 году в России произойдет транзит власти.

По ее словам, разные группировки пытаются продвинуть свою кандидатуру. Но вряд ли кто-то рискнет явиться к Путину с подобным предложением.

"Впрочем, вынашивался целый ряд проектов разной степени опасности и омерзительности. Это факт. Допустим, Ковальчуки вынашивали идею с Кириенко, и это был бы очень плохой сценарий. Была идея с Дюминым, была и с Патрушевым-младшим. Сейчас достали из нафталина и отряхнули Козака, более того, приписывают ему едва ли не оппозиционный задор", - сказала Максакова в интервью Главреду.

Общественный деятель считает, что кто бы ни занял место Путина, он сразу окажется в состоянии войны со всеми башнями и кланами, которые бы тоже хотели оказаться на вожделенном троне.

"Транзит предполагает добровольный отказ Путина от власти и передачу ее кому-то. Думаю, с такой идеей вряд ли кто дерзнет заявиться к Путину и озвучить ее, даже заикаясь и справляя нужду, не снимая штанов. Таких смельчаков там нет", - резюмировала Максакова.

Смена власти в России - перспективы

Как писал Главред, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что нынешние элиты в РФ, в случае необходимости, найдут замену Путину.

"Но всех их сейчас объединяет не физическая фигура Путина, так что, если они найдут альтернативу Путину, абсолютно безболезненно произойдет замена. Но политика Москвы в отношении Украины и войны при этом не претерпит никаких изменений. При Путине эта политика не изменится стопроцентно, но и после него шанс на появление человека, который плавно начнет разворачивать этот корабль нынешней идеологии, поглотившей все российское общество, совсем незначителен, да и процесс этот будет длиться очень долго", - сказал Тука в комментарии Главреду.

Ранее политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов предположил, кого Путин мог бы выбрать своим преемником.

Политолог Игоря Чаленко говорил, что Китай также не сидит сложа руки, и в Пекине рассматривают фигуру российского премьера как потенциального преемника диктатора РФ.

Где в России может начаться бунт против власти: мнение эксперта

Одним из главных факторов потенциальной смены власти в России может стать нестабильность в Санкт-Петербурге. В столице РФ вероятность серьезных потрясений ниже. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

По ее словам, в Петербурге накопилось немало предпосылок для социального взрыва. Местный губернатор имеет чрезвычайно низкий рейтинг и сталкивается с многочисленными претензиями со стороны жителей, и это касается не только вопросов защиты города.

Исторически этот город был столицей Российской империи и ареной трех революций, поэтому беспорядки там могут серьезно повлиять на ситуацию и в самой Москве.

"Поэтому я считаю, что Петербург вполне может вспыхнуть и стать одной из ключевых болевых точек, с которых может начаться эффект домино в России", - сказала она.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

