Только давление может ее изменить: в ISW раскрыли реальную позицию РФ по войне

Мария Николишин
26 января 2026, 10:54
На данный момент нет реальных сигналов о готовности Кремля изменить свою позицию.
Только давление может ее изменить: в ISW раскрыли реальную позицию РФ по войне
Путин не готов к компромиссам в войне

Ключевые тезисы:

  • Кремль не готов идти на уступки в войне
  • Российский диктатор все еще верит в свою "теорию победы"
  • Склонить РФ к компромиссу можно только применив механизмы дополнительного давления

Кремль не выражает никаких признаков того, что он готов к реальным уступкам или поиску компромиссных решений в войне против Украины. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что США и Европа пока не смогли опровергнуть "теорию победы" российского диктатора Владимира Путина.

Согласно данным, Соединенные Штаты и европейские партнеры имеют возможность изменить стратегический расчет РФ.

В ISW считают, что для того, чтобы заставить Москву пойти на уступки, необходимо применить механизмы дополнительного давления.

"Необходимо усилить военный потенциал Украины, ввести санкции и арестовать иностранные российские активы, а также ограничить доступ России к ресурсам для поддержки ее долгосрочных военных усилий", — говорится в сообщении.

В то же время, аналитики добавляют, что Москва стремится избежать существенного усиления санкций или других жестких мер со стороны США, которые могли бы серьезно осложнить ведение войны против Украины. Но реальных сигналов о готовности Кремля изменить свою позицию или пойти на компромиссы пока нет.

Война движется к замораживанию
Мирный план США

Война движется к замораживанию

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок сказал, что динамика переговоров свидетельствует о том, что война постепенно движется к сценарию замораживания боевых действий.

Он подчеркнул, что ключевые решения все еще зависят от позиции одного человека в Кремле.

"Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", - подчеркнул эксперт.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Стивен Виткофф заявил, что в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной достигнут ощутимый прогресс, хотя один ключевой вопрос до сих пор остается нерешенным.

Бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог говорил, что война в Украине может закончиться уже этим летом. По его мнению, мир может наступить уже ко Дню Независимости Украины - 24 августа 2026 года.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что быстрого завершения войны ожидать не стоит. Несмотря на распространенное мнение, что Украина только должна добиваться места за столом переговоров, государство уже участвует в этом процессе, и решения не принимаются без ее участия.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

11:54

Курс евро обновил исторический рекорд в Украине: сколько стоит валюта

11:40

Ударит по бюджету украинцев: любимая крупа скоро заметно вырастет в цене

11:37

Катя Кузнецова заговорила про отношения после расставания с россиянином - детали

11:21

В Кремле заявили об ошибке и назвали "принципиальное" условие для окончания войны

10:54

Только давление может ее изменить: в ISW раскрыли реальную позицию РФ по войне

Дети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – МаксаковаДети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – Максакова
10:34

Китайский гороскоп на завтра 27 января: Крысам - перепутье, Змеям - лень

10:32

Известна точная дата: Украину скоро атакует новая магнитная буря

10:25

"Воздаст каждому": известный комик пригрозил россиянам за страдания украинцев

10:19

Когда и кому повысят пенсию в Украине: в Кабмине готовят документ

10:00

Когда ситуация со светом должна улучшиться: озвучен обнадеживающий прогноз

09:56

Гороскоп на февраль 2026: Тельцам - нестабильность, Стрельцам - провера

09:03

Ротару спасла из оккупации родных известной певицы: "Все забросаны бомбами"

08:55

Специалисты назвали лучшее время для черенкования роз: как это сделать правильно

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 января (обновляется)

08:49

Непогода накроет Одессу: каких неприятностей ждать сегодня в регионе

08:20

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

08:12

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ошибка россиян, которую они воспроизводят с 2022 годамнение

07:25

Пожары, разрушения и раненые: Россия дважды за ночь ударила по Запорожью

07:08

РФ готовит продолжение террора гражданского населения: когда новый удармнение

06:54

Семь взрывов и пожар: дроны атаковали НПЗ в российском Славянске-на-Кубани

06:02

Александр Усик довел до слез известного актера: "Начинаю плакать"

05:30

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

04:41

Сейчас такое и представить не можешь: какие странные пищевые тренды были популярны в СССР

03:25

Землю ждет катастрофа: ученые раскрыли пугающий сценарий конца света

02:06

Ситуация на фронте обострилась: в Генштабе рассказали о последних событиях

01:45

Как приготовить сочное куриное филе: главные секреты идеально нежной грудки

00:54

Мария Кравец раскрыла любовь всей ее жизни

00:54

Киев получит новые ресурсы для восстановления: в Минэнерго рассказали о ситуации

00:10

Ни в коем случае не "форточка": какое настоящее украинское "имя" оконной шибкиВидео

00:07

"Был сумасшедший": жена Виталия Козловского совершила особенное признание

25 января, воскресенье
23:06

Все слухи закончились: звезда Динамо определился, в каком клубе продолжит карьеру

22:33

Четыре Фламинго попали в цель: детали удара по подрядчику производства МиГ и Су

22:06

Графики становятся более жесткими: как будут отключать свет в Днепре и области 26 январяФото

21:30

Как будут отключать свет в Ровенской области: появились графики на 26 января

21:21

Древняя церковь хранила мрачную тайну: новые хозяева были ошеломлены находкой

20:46

Урожай будет больше: какие плодовые деревья нужно обрезать, пока они "спят"Видео

20:34

Враг подготовил самолеты: высокий уровень угрозы массовой атаки в ближайшее время

20:32

"Летят пощечины и щелбаны": Максакова объяснила, почему Путин стал посмешищемВидео

20:26

"Слуга народа" Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине: что известно

20:16

Обнародован рейтинг сильнейших армий мира 2026: на каком месте Украина

19:51

Когда не будет света в Черкасской области 26 января - появились новые графики

19:28

Ограничения на целые сутки - когда не будет света в Запорожской области 26 января

19:26

Сотни многоэтажек остаются без тепла: Кличко о критической ситуации в Киеве

19:23

После 25 января всё изменится: у трех знаков зодиака начинается светлая полоса

19:02

Россияне впервые атаковали "Шахедами" со Starlink: Флеш раскрыл новую опасность

18:52

"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

18:45

Город ждут температурные "качели": какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:31

Отключение света 26 января: будут ли действовать графики в понедельник

18:29

Копеечное средство есть на любой кухне: как быстро удалить плесень и конденсат

