Только давление может ее изменить: в ISW раскрыли реальную позицию РФ по войне

На данный момент нет реальных сигналов о готовности Кремля изменить свою позицию.

Путин не готов к компромиссам в войне / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Кремль не готов идти на уступки в войне

Российский диктатор все еще верит в свою "теорию победы"

Склонить РФ к компромиссу можно только применив механизмы дополнительного давления

Кремль не выражает никаких признаков того, что он готов к реальным уступкам или поиску компромиссных решений в войне против Украины. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что США и Европа пока не смогли опровергнуть "теорию победы" российского диктатора Владимира Путина.

Согласно данным, Соединенные Штаты и европейские партнеры имеют возможность изменить стратегический расчет РФ.

В ISW считают, что для того, чтобы заставить Москву пойти на уступки, необходимо применить механизмы дополнительного давления.

"Необходимо усилить военный потенциал Украины, ввести санкции и арестовать иностранные российские активы, а также ограничить доступ России к ресурсам для поддержки ее долгосрочных военных усилий", — говорится в сообщении.

В то же время, аналитики добавляют, что Москва стремится избежать существенного усиления санкций или других жестких мер со стороны США, которые могли бы серьезно осложнить ведение войны против Украины. Но реальных сигналов о готовности Кремля изменить свою позицию или пойти на компромиссы пока нет.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Война движется к замораживанию

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок сказал, что динамика переговоров свидетельствует о том, что война постепенно движется к сценарию замораживания боевых действий.

Он подчеркнул, что ключевые решения все еще зависят от позиции одного человека в Кремле.

"Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", - подчеркнул эксперт.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Стивен Виткофф заявил, что в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной достигнут ощутимый прогресс, хотя один ключевой вопрос до сих пор остается нерешенным.

Бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог говорил, что война в Украине может закончиться уже этим летом. По его мнению, мир может наступить уже ко Дню Независимости Украины - 24 августа 2026 года.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что быстрого завершения войны ожидать не стоит. Несмотря на распространенное мнение, что Украина только должна добиваться места за столом переговоров, государство уже участвует в этом процессе, и решения не принимаются без ее участия.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

