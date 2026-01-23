Укр
Максакова назвала главное условие окончания войны и краха режима Путина

Алексей Тесля
23 января 2026, 19:48
Украина должна продолжать атаки на объекты нефтегазового комплекса РФ, убеждена Мария Максакова.
Максакова, Путин
Мария Максакова оценила вероятность падения режима Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Facebook/MaksakovaMaria, ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Важное из заявлений Максаковой:

  • Ситуация с ценой на нефть - это краеугольный камень режима Путина
  • Большой проблемой для Кремля станет возвращение с войны сотен тысяч ее участников
  • Украина должна продолжать атаки на объекты нефтегазового комплекса РФ

Оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова прокомментировала вопрос о том, есть ли сейчас у России слабые места, из-за которых Кремлю нужно искать способы закончить войну.

"Прежде всего, это ситуация с ценой на нефть, это краеугольный камень. Там "тришкин кафтан", лоскутное одеяло, которое российская верхушка пытается делить, но уже не хватает", - подчеркнула она в ходе чата в Главреде.

По ее словам, большой проблемой для Кремля также станет возвращение с войны сотен тысяч участников т.н. "СВО".

"Также Кремль очень боится деморализованных, осатаневших и оскотинившихся мясников, которые в количестве более 700 тысяч после демобилизации поползут к родным пенатам. Ведь в Кремле видят, как ведет себя даже некоторое количество этих уже не человекоподобных. Расплодить неадекватных убийц и мясников, несколько лет к ряду устраивать им социальный лифт, платить им неслыханные деньги при их отсутствующей квалификации, оказывать им почести Кремль просто боится", - уверена она.

Экс-депутат Госдумы напомнила о том, что некоторые историки считают, что Российская империя рухнула после демобилизации после Русско-японской войны.

"Также недолго просуществовал Советский Союз после того, как вернулись "отдававшие свой интернациональный долг" из Афганистана. Вот только сейчас масштабы всего этого кратно больше. Значит, по расчетам Кремля, для них это критическая, даже неподъемная масса, которая угрожает режиму самим своим существованием", - пояснила она.

НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

Максакова также убеждена в том, что Украина должна продолжать атаки на объекты нефтегазового комплекса РФ.

"Причем часто эта добыча имеет замкнутый цикл, и, если она останавливается, ее невозможно перезапустить. Потому нужно думать, каким образом подвергнуть максимальному урону все это направление. Кроме того, в Балтийское море Путин сгреб все существенное и потратил много денег, когда выстраивал порты Санкт-Петербурга, Выборга, Усть-Луги и т.д. Там есть целый ряд объектов, которые нужно безостановочно подвергать воздействию "благодатного огня" Ямальский крест – это соединение такого количества трубопроводов, что там просто не ошибешься с целью удара. Ямальский крест уже заждался и жаждет внимания к себе. Это было бы очень пылко и ярко", - добавила она.

Удары вглубь РФ: данные СБУ

Беспилотные летательные аппараты, задействованные Службой безопасности Украины, нанесли удар по крупнейшему нефтеналивному порту России на Балтике — Приморску.

В СБУ сообщили, что порт является завершающим узлом Балтийской трубопроводной системы. В результате атаки произошло возгорание одного из судов, находившихся на территории порта, а также насосной станции. Работа по отгрузке нефти была временно остановлена. По предварительным подсчётам, приостановка экспорта может обходиться российскому бюджету примерно в 41 миллион долларов в сутки.

Удары вглубь РФ: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в РФ НПЗ и стратегические объекты были под ударом. В стране-агрессоре России раздавались мощные взрывы.

Напомним, командир Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной "Мадяр") сообщил подробности ночных ударов по энергетическим объектам страны-агрессора РФ. По его данным, в результате атаки была поражена линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) в населенном пункте Найтоповичи Брянской области.

Напомним, Главред писал, что недавно Силы обороны во второй раз ударили по Сызранскому НПЗ в Самарской области. Это предприятие имеет годовую мощность в 8,5 млн тонн и производит бензин, дизель, авиационный керосин, мазут и битум.

Читайте также:

О персоне: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРН) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

Владимир Путин Мария Максакова распад России
