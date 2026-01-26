Больше не узник постели: в каком состоянии Шумахер, которого не видели 12 лет

Появились новости о улучшении состояния легендарного гонщика Формулы 1.

Михаэль Шумахер здоровье / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Легендарный гонщик Формулы 1 Михаэль Шумахер мог достичь значительного прогресса в лечении после травмы, которую он получил во время катания на лыжах в 2013 году. Издание Daily Mail сообщает, что Шумахер больше не прикован к постели.

Семья легенды автоспорта ревностно оберегает приватность Михаэля — его не видели на публике уже 12 лет. За это время в сети не появилось ни одного фото пострадавшего гонщика, а круг лиц, которые имели возможность посетить его, был строго ограничен. Семья Шумахера потратила огромные средства на его лечение и использовала новейшие медицинские практики, такие как пересадка стволовых клеток. Однако только сейчас в прессе появилась информация об улучшении состояния здоровья спортсмена.

Михаэль Шумахер состояние / фото: ua.depositphotos.com

По заверениям инсайдеров, сейчас Михаэль не проводит все время в постели, а может передвигаться по дому в кресле колесном с помощью медицинских работников. Гонщик все еще не может говорить, ранее сообщалось, что он может общаться с окружающими взглядом.

"Нельзя сказать с уверенностью, понимает ли он все, потому что он не может об этом сказать. Есть ощущение, что он осознает часть того, что происходит вокруг, но, вероятно, не все", — сообщили инсайдеры.

Михаэль Шумахер - Формула 1 / фото: ua.depositphotos.com

Что случилось с Михаэлем Шумахером

Трагедия произошла 29 декабря на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. Михаэль, опытный лыжник, выехал за пределы размеченной трассы, споткнулся о скрытый под снегом камень и при падении ударился головой о выступ скалы. Несмотря на наличие шлема, который от удара раскололся, гонщик получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

О персоне: Михаэль Шумахер Михаэль Шумахер — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира. Считается одним из лучших гонщиков "Формулы-1" в истории. Обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира Формулы-1: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону.

В 2013 году, уже после завершения карьеры, в результате несчастного случая получил тяжёлую травму головы.

По версии журнала Forbes, в 2017 году являлся долларовым миллиардером, сообщает Википедия.

