"Я хочу вернуться к семье не в гробу": российские солдаты устроили бунт, командовании в ярости

Российские солдаты устроили бунт, командовании в ярости / Фото УНИАН,

Военное подразделение РФ, которое впервые вошло в Украину из Беларуси и приняло участие в ожесточенных боях с ВСУ, отказываются во второй раз возвращаться на войну.

Оккупант из этого подразделения рассказал, что он и целый ряд его сослуживцев отказываются выполнять приказы командиров и во второй раз ехать в Украину, пишет The Guardian.

"Вскоре стало ясно, что не все были согласны с этим. Многие из нас просто не хотели возвращаться. Я хочу вернуться к семье не в гробу", – пожаловался оккупант.

По его словам, командиры крайне негативно восприняли отказ ехать в Украину, но в итоге успокоились, так как не смогли найти никаких рычагов давления. Оккупант подчеркнул, что официально РФ не находится в состоянии войны, поэтому руководство не может заставлять солдат идти воевать против Украины.

Читайте такжеОккупанты воюют с ФСБшниками, чтобы сбежать из Украины: 295 человек с боем прорвались через границуНапомним, накануне 9 мая в российском городе Череповец сожгли еще один военный комиссариат. Здание забросали коктейлями Молотова. Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что это уже седьмой военкомат, который горит на территории Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также мы рассказывали, что служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора российских военных, в котором один из оккупантов рассказывает, что все больше военных РФ начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украину.

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