"Я не испугался": после скандала в Карпатах мужчина резко извинился перед военными

В отель приехали правоохранители и другие военные, чтобы поговорить с мужчиной, который послал боевого медика обратно в Бахмут.

В Карпатах извинился мужчина, который послал военного обратно в Бахмут / коллаж фото скриншот с видео, соцсети

Мужчина, который на курорте в Карпатах послал военного медика обратно в Бахмут, после прихода правоохранителей резко начал извиняться. Видео уже разлетелось в Сети.

Кроме правоохранителей к нему на разговор приехали и другие военные.

"Я не испугался, я хотел извиниться. Я извиняюсь перед вами и ВСУ за то, что я сказал. Я не хотел никого обидеть, тем более военных", - говорит мужчина.

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В Карпатах извинился мужчина, который послал военного обратно в Бахмут / скриншот с видео

Оказалось, что скандального мужчину зовут Александр Фатула.

Что известно об Александре Фатуле

Как сообщает блогер Сергей Марченко, Александр Фатула родом из Черкасс. Еще в конце октября 2014 года он якобы "создал и возглавил группу, которая незаконно занималась изготовлением алкогольных напитков".

"По ч. 2 ст. 204 УК Украины, инкриминируемой ему в приговоре, минимальное наказание - от 3 лет лишения свободы. А ведь нет, Фатула не лох, поэтому заплатил 51 тысячу гривен штрафа и... снова создал преступную группу", - пишет Марченко.

Он добавил, что 27 февраля 2019 года Фатулу признали виновным в торговле фальшивым алкоголем. Соответствующее решение принял судья Сосновского районного суда города Черкасс Чечот А. А.

"Был бы Фатула лохом, его бы судили по ч. 2, потому что он уже был осужден по этой статье и должен был бы получить от 3 до 5 лет лишения свободы. Но Фатула не лох, поэтому судья Чечот не заметил дела № 712/7175/15-с по которому ранее был осужден Фатула. На этот раз штраф всего 20 400 грн и Фатула свободен", - добавил Марченко.

У Фатулы есть жена блогерша Юлия и двое детей.

Скандал в Карпатах

В понедельник, 3 апреля, стало известно о том, что на одном из курортов в Карпатах мужчина набросился на военного медика, который приехал из Бахмута для прохождения посттравматической психологической реабилитации. Мужчина называл ВСУ "скотом" и послал боевого медика обратно в Бахмут.

Его жена начала заявлять, что у военного якобы уже были конфликты с другими гостями отеля и у него "психическое расстройство".

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