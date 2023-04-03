УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Я не испугался": после скандала в Карпатах мужчина резко извинился перед военными

3 апреля 2023, 21:21
В отель приехали правоохранители и другие военные, чтобы поговорить с мужчиной, который послал боевого медика обратно в Бахмут.
скандал с военным в Карпатах
В Карпатах извинился мужчина, который послал военного обратно в Бахмут / коллаж фото скриншот с видео, соцсети

Мужчина, который на курорте в Карпатах послал военного медика обратно в Бахмут, после прихода правоохранителей резко начал извиняться. Видео уже разлетелось в Сети.

Кроме правоохранителей к нему на разговор приехали и другие военные.

"Я не испугался, я хотел извиниться. Я извиняюсь перед вами и ВСУ за то, что я сказал. Я не хотел никого обидеть, тем более военных", - говорит мужчина.

видео дня
скандал с военным в Карпатах
В Карпатах извинился мужчина, который послал военного обратно в Бахмут / скриншот с видео

Оказалось, что скандального мужчину зовут Александр Фатула.

Что известно об Александре Фатуле

Как сообщает блогер Сергей Марченко, Александр Фатула родом из Черкасс. Еще в конце октября 2014 года он якобы "создал и возглавил группу, которая незаконно занималась изготовлением алкогольных напитков".

"По ч. 2 ст. 204 УК Украины, инкриминируемой ему в приговоре, минимальное наказание - от 3 лет лишения свободы. А ведь нет, Фатула не лох, поэтому заплатил 51 тысячу гривен штрафа и... снова создал преступную группу", - пишет Марченко.

Он добавил, что 27 февраля 2019 года Фатулу признали виновным в торговле фальшивым алкоголем. Соответствующее решение принял судья Сосновского районного суда города Черкасс Чечот А. А.

"Был бы Фатула лохом, его бы судили по ч. 2, потому что он уже был осужден по этой статье и должен был бы получить от 3 до 5 лет лишения свободы. Но Фатула не лох, поэтому судья Чечот не заметил дела № 712/7175/15-с по которому ранее был осужден Фатула. На этот раз штраф всего 20 400 грн и Фатула свободен", - добавил Марченко.

У Фатулы есть жена блогерша Юлия и двое детей.

Скандал в Карпатах

В понедельник, 3 апреля, стало известно о том, что на одном из курортов в Карпатах мужчина набросился на военного медика, который приехал из Бахмута для прохождения посттравматической психологической реабилитации. Мужчина называл ВСУ "скотом" и послал боевого медика обратно в Бахмут.

Его жена начала заявлять, что у военного якобы уже были конфликты с другими гостями отеля и у него "психическое расстройство".

Другие новости:

война в Украине ВСУ вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:33

"Я готов его убить сам": в Хмельницком митрополит прокомментировал избиение военного священником

22:01

"Распад России будет "впечатляющим": Данилов озвучил сроки краха страны-агрессораВидео

21:45

Курс доллара может резко обвалиться в апреле: аналитики озвучили сценарийВидео

21:21

"Я не испугался": после скандала в Карпатах мужчина резко извинился перед военнымиВидео

21:01

49-летняя Елена Мозговая показала подробное фото своего лица вблизи

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:43

США передают Украине мощную военную помощь: Кирби назвал срокиВидео

19:41

Звезда сериала Викинги снялся голым в поддержку беременной жены после трех выкидышей

19:20

Путинская Россия прощается с тыломмнение

19:12

Война в Украине приближается к переломному моменту - BloombergВидео

Реклама
18:53

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление пикап Mitsubishi L-200

18:40

"Криминальный клоун": Эйдман оценил шансы Пригожина заменить Путина в КремлеВидео

18:37

Злата Огневич честно призналась, кого бы теперь выбрала на шоу "Холостячка"

18:34

Как правильно стирать нижнее белье: золотые правила, которые должен знать каждый

18:19

"Пытаются прикрыть свои провалы": генерал Сырский о ситуации в БахмутеВидео

17:50

Принимает поздравления: Надю Дорофееву застукали с кольцом на безымянном пальце

17:35

Домашние яйца или магазинные: развеиваем мифы и выбираем лучшееВидео

17:34

Жизнь навсегда разрушилась: мужчина случайно женился на своей единокровной сестре

17:24

Пятеро тяжелораненых: Украина вернула из российского плена еще 12 украинцевВидео

17:23

Что нужно делать для долголетия: названы пять самых главных привычек, которые добавят 10 лет жизни

17:02

В Украину несется жарища: синоптик назвал дату резкого потепления до +23Видео

Реклама
16:49

Украина должна победить в войне, иначе вопрос ее вступления в НАТО не будет иметь значения – СтолтенбергВидео

16:24

"Едва стояла на ногах под алкоголем": известная певица устроила жуткий концерт и разозлила россиянВидео

16:06

"Подвал и ведро вместо туалета": Зеленский озвучил яркое пожелание диктатору ПутинуВидео

15:51

Оля Полякова ошеломила фанатов прыжком в купальнике в холодную водуВидео

15:51

Лорак по бартеру вывезла своего йога-инструктора в ДубайВидео

15:46

Цены на хлеб взвинтили: в Украине будут каждый месяц поднимать стоимость продуктаВидео

15:24

"ВСУ - скот. Езжай уже в свой Бахмут": в Карпатах мужчина набросился на военного на реабилитацииВидео

15:18

В Кабмине пояснили, будут ли украинцам вручать повестки через мессенджерыВидео

15:03

"Россияне еще могут уйти, иначе мы их уничтожим": Зеленский рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУВидео

15:03

"Пусть думает Россия": Зеленский прокомментировал подрыв пропагандиста Татарского

15:03

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

14:52

Раскрыт секрет настоящих пышных вареников: всего 1 капля в тесте сделает блюдо вкуснейшим - рецептВидео

14:08

Сложная головоломка, которая под силу только самым внимательным: как найти козу среди овец за 11 секунд

13:58

"Подняли флаг над туалетом": в Украине высмеяли фейк Пригожина о захвате Бахмута

13:57

Ей понравилось: Киркоров облапал фанатку во время концертаВидео

12:51

"Путин – ходячий мертвец": диктатора РФ могут убить для прекращения войны – экс-глава ЦРУВидео

12:50

Пришли за хлебом, а купили "пол магазина": 10 способов, как нас заставляют покупать лишнее

12:49

"Путин захватит всю Украину": Трамп ляпнул новую дичь о войнеВидео

12:46

В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

12:29

Пропагандиста Татарского взорвали в кафе в полутора километрах от квартиры Путина - СМИ

Реклама
12:25

Гороскоп на завтра 4 апреля 2023: Ракам – проблемы с деньгами, Водолеям – судьбоносная встречаВидео

12:18

"Будет почти апокалипсис": когда армия РФ проиграет, в России начнется война всех против всех – ЭйдманВидео

12:12

У сотрудника ГБР Талантова нашли элитную недвижимость в Киеве

12:08

"Галкин станет президентом России": Лайма Вайкуле помечтала о новом будущем РФВидео

12:04

Почему голубь прилетел на балкон и что он предвещает

11:56

ВСУ выбили оккупантов и заняли новые стратегические позиции на Донецком направлении

11:53

Публицист спрогнозировал, сможет ли Шойгу окончательно подставить ПригожинаВидео

11:42

Не WelCome: что на самом деле означают буквы WC на двери туалета

11:36

"Даздрапут Попубесович": Галкин придумал идеальные имена для поклонников ПутинаВидео

11:01

"Никому не пожелаю так прощаться с любимым": невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спастиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять