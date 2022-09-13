"Я ждала, что ты придешь": мама воина ВСУ трогательно встретила его в освобожденном селе

Мама воина ВСУ трогательно встретила его в освобожденном селе на Харьковщине/ Reuters, скрин

Глава Дергачевского сельского совета, что на Харьковщине, Вячеслав Задоренко вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы оборонять свою землю. Когда он вместе с другими украинскими воинами зашел в одно из деоккупированных сел региона, его там трогательно встретила его мама, проживающая в том населенном пункте.

Момент встречи зафиксировали на видео побратимы украинского бойца. Видеоролик обнародовали журналисты "Суспильного".

Женщина бросилась к сыну в объятия со слезами на глазах. При этом она сказала, что чувствовала приближение встречи с сыном. Как знак близкой встречи она восприняла то, что на ее дворе расцвел цветок.

"Я ждала что ты придешь. Хранила все твои вещи", – сказала женщина.

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Также она поблагодарила собратьев своего сына и пригласила всех домой пообедать борщом. Сам Задоренко с радостью отметил, что мама прекрасно выглядит.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, в Харьковской области украинские бойцы дошли до украинско-российской границы и показали стену, отделяющую Украину от страны-агрессора Российской Федерации.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр днем 13 сентября сообщила, что украинские воины уже освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, и деоккупация региона продолжается.

Вечером 13 сентября стало известно, что украинским военным удалось деоккупировать еще три населенных пункта в Харьковской области – Липцы, Глубокое и Стрелече. Они располагаются неподалеку от границы с Россией.

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