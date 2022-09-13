"Я ждала, что ты придешь": мама воина ВСУ трогательно встретила его в освобожденном селе

Воины ВСУ зашли в одно из деоккупированных сел Харьковщины, где живет мама одного из бойцов. Она со слезами радости на глазах бросилась к сыну.
Глава Дергачевского сельского совета, что на Харьковщине, Вячеслав Задоренко вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы оборонять свою землю. Когда он вместе с другими украинскими воинами зашел в одно из деоккупированных сел региона, его там трогательно встретила его мама, проживающая в том населенном пункте.
Момент встречи зафиксировали на видео побратимы украинского бойца. Видеоролик обнародовали журналисты "Суспильного".
Женщина бросилась к сыну в объятия со слезами на глазах. При этом она сказала, что чувствовала приближение встречи с сыном. Как знак близкой встречи она восприняла то, что на ее дворе расцвел цветок.
"Я ждала что ты придешь. Хранила все твои вещи", – сказала женщина.
Также она поблагодарила собратьев своего сына и пригласила всех домой пообедать борщом. Сам Задоренко с радостью отметил, что мама прекрасно выглядит.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, в Харьковской области украинские бойцы дошли до украинско-российской границы и показали стену, отделяющую Украину от страны-агрессора Российской Федерации.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр днем 13 сентября сообщила, что украинские воины уже освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, и деоккупация региона продолжается.
Вечером 13 сентября стало известно, что украинским военным удалось деоккупировать еще три населенных пункта в Харьковской области – Липцы, Глубокое и Стрелече. Они располагаются неподалеку от границы с Россией.
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