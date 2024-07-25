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"Есть генералы, которые работают по старинке": Сенцов заявил о "советской армии" в Украине

Юлия Закрепа
25 июля 2024, 14:25
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Армия всегда консервативнее любой другой государственной институции, подчеркнул Сенцов.
'Есть генералы, которые работают по старинке': Сенцов заявил о 'советской армии' в Украине
Сенцов выдал заявление о проблемах в украинской армии / коллаж: Главред, фото: Facebook, Силы территориальной обороны ВСУ

Режиссер и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов заявил, что у украинской армии есть много достижений в использовании дронов, разработке новых тактик боевых действий, но на уровне управления армия остается "старой советской".

Сенцов ответил на вопрос в интервью "BBC News Украина", какие шансы у украинской армии перестать быть "малой советской армией". Он отметил, что армия - это очень архаичная, вертикально построенная структура, которая не может изнутри реформироваться. Армия всегда консервативнее любой другой государственной институции.

"Мы имеем много достижений в использовании дронов, разработали новые тактики боевых действий, но на уровне управления остаемся старой советской армией. Натовского планирования и стандартов на общем уровне нет. Мы дальше живем уставами, написанными в 1990-х, в 2000-х. В целом это продолжение старой советской традиции. Если мы идем в НАТО, должны использовать их протоколы", - высказался командир штурмовой роты.

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Он обратил внимание, что сейчас большинство командиров батальонов - это боевые офицеры. Но в штабах есть генералы, которые дальше работают по старинке.

"Кто-то играет в Жукова. Скандалы последнего времени не первые и не последние. Никто не хочет сообщать наверх плохие новости. "Ситуация тяжелая, но контролируемая" - это уже стало мемом", - сказал Сенцов.

Кто такой Олег Сенцов?

Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист. Лауреат Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента (2018) и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2016).

Младший лейтенант ВСУ, командир штурмовой роты 47 ОМбр, позывной "Грунт", пишет Википедия.

Инциденты в армии Украины

Напомним, что 24 июля на Харьковщине произошла стрельба между украинскими военными. В результате инцидента погибли три военнослужащих, еще четыре получили ранения. Раненых доставили в Военно-медицинский клинический центр, там им оказывают медицинскую помощь. Состояние тяжелое.

21 июля в Тернополе военный расстрелял пограничника. Майор одной из воинских частей расстрелял молодого пограничника из табельного оружия. Узнайте в материале, что на самом деле стало причиной жестокой расправы. Правоохранители расследуют дело по статье "Умышленное убийство".

Нацгвардеец устроил бойню в Лимане и расстрелял пенсионерку с дочерью и двух копов. Сотрудники ГБР и Национальной полиции Украины проводят досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в городе Лиман Донецкой области, задержан подозреваемый военнослужащий.

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