Юной модели из Каменского, которая сожгла флаг Украины, грозит до трех лет в тюрьме

Девушка на камеру со смехом сожгла флаг Украины / скриншот

Во вторник, 21 сентября, в Сеть попало видео, на котором видно, как жительница Каменского взяла маленький флаг Украины и подставила его под зажигалку. Когда у нее спросили, зачем она это делает, девушка ответила, что это "не ее флаг".

Ролик привлек внимание полицейских. В ходе проверки выяснилось, что девушке 15 лет. Она учится в одной из школ Каменского, сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

В действиях девушки увидели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 стати 338 УК Украины - надругательство над государственными символами. Ее санкция предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

Материал зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений. Открыто уголовное производство.

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По предварительной информации, девушку зовут Ева Шапаренко, она посещает местное модельное агентство. Однако после скандала с флагом ее решили исключить. Свою страницу в соцсети нарушительница уже закрыла.

Как сообщал Главред, в Киеве в Днепровском районе в ночь на День независимости, 24 августа, подростки сожгли флаг Украины во дворе многоэтажки. ЧП произошло на улице Радужной.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию, правоохранители нашли подозреваемых по видео с камер наблюдения.