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"Стрелять в Крыму": волонтер объяснил успех РФ по захвату полуострова

Крым всегда был анклавом Российской империи, подчеркнул Юрий Касьянов.

18 июля 2020, 16:20
Крым
Захват Крыма РФ в 2014 году был закономерным, считает Юрий Касьянов / Reuters

В России пока что нет политика, который придя к власти, был бы способен вернуть Крым Украине, заявил известный волонтер и блогер Юрий Касьянов.

Как подчеркнул он во время чата в Главреде, такие действия не отвечают запросам российского общества.

"У нас очень любят говорить, что в Крыму все стонут под российской оккупацией. Но давайте смотреть правде в глаза: Крым всегда был анклавом Российской империи, потому что там оседали военнослужащие, моряки, которые выходили на пенсию, в Крыму же находились и военные базы. А население Крыма в большинстве своем всегда было пророссийским. Любой, кто ездил в Крым до 2014 года, прекрасно знает, какие там царили настроения… Потому никаких быстрых изменений быть не может", - отметил блогер.

В то же время он считает, что захват Крыма Россией в 2014 году был закономерным, потому что за все годы независимости украинские лидеры никакой проукраинской политики в Крыму не вели.

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"На это еще и наложилась неспособность новых украинских лидеров, которые пришли к власти после Майдана, мобилизовать общество, чтобы дать ответ на эту угрозу. Если бы общество было мобилизовано, и мы начали стрелять в Крыму, Путин, вероятнее всего, до конца бы не пошел и отступил, и Крым остался бы в Украине. Но у нас никто ничего не делал, проявилась полная импотенция власти и военных, которым просто не отдавались необходимые приказы, потому и случилось то, что случилось. А исправить все это сейчас очень сложно", - добавил Касьянов.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран оценил информацию о подготовке к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с аннексированным Крымом.

Как подчеркнул он во время Часа вопросов к правительству в парламенте, в настоящее время такие признаки не обнаружены.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Юрий Касьянов новости Украины новости России Крым
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