За 10 минут снес крыши: на Кропивницкий обрушился мощный ураган

На Кропивницкий 17 октября обрушился мощный ураган, который длился не более десяти минут, но сорвал крыши с частных домов, разрушил постройки, линии электропередач, вырвал с корнями деревья и повредил насаждения.

"Шквальный ветер снес крыши, сорвал внешние конструкции на зданиях. Даже разрушил стены в домах! Одним словом - беда", - написал глава ОГА Андрей Назаренко в Facebook.

Видео и фотографии местные жители публикуют в социальных сетях.

Сейчас правоохранители и спасатели ликвидируют последствия непогоды. Патрульные начали освобождать проезжую часть от обломков деревьев и зданий, а также оказывать помощь людям, которые в ней нуждались.

Читайте такжеУраган на Закарпатье посрывал крыши: жуткие фотоКак сообщили в пресс службе ГСЧС, в Кропивницкому результате ухудшения погодных условий частично повреждены кровли 20 жилых домов, повалены около 30 деревьев и подтоплено 4 домохозяйства.

Наиболее пострадали районы Лелековка и Балашовка. Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередач и газопровод.