За неделю РФ могла потерять четыре ЗРК большой дальности - разведка Британии

По мере замены оккупантами уничтоженных систем в Украине Россия ослабит свою противовоздушную оборону в других районах на фронте.

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После потери нескольких С-400 в Украине Россия ослабит ПВО в других местах фронта / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия, Командование Объединенных Сил ВС Украины

За последнюю неделю в результате ударов Сил обороны Украины российские оккупационные войска могли потерять как минимум четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов большой дальности. Об этом сообщает в Twitter (X) Министерство обороны Великобритании.

В оборонном ведомстве напомнили о сообщениях российских СМИ от 26 октября об уничтожении 3 пусковых установок СА-21, которые были размещены на оккупированной территории Луганской области.

"Украинские источники сообщили о дополнительных потерях российской ПВО в Крыму", - говорится в сообщении британского Минобороны.

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В публикации также отмечается, что РФ уже давно отдает приоритет достаточному количеству высокотехнологичных ЗРК большой дальности "в качестве ключевого компонента своей военной стратегии".

"Недавние потери подчеркивают, что российская Объединенная система ПВО продолжает борьбу с современным высокоточным ударным оружием и, весьма вероятно, увеличит и без того значительную нагрузку на оставшиеся системы и операторов", - считают в британской разведке.

Также в министерстве рассказали о существовании "реальной вероятности" того, что по мере замены оккупантами уничтоженных систем в Украине Россия ослабит свою противовоздушную оборону в других районах на фронте.

Уничтожение российской техники в Украине

25 октября ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле временно оккупированного Луганска.

Ночью 30 октября Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму на западном побережье.

Атаки на военные базы РФ на Крымском полуострове 30 октября выполнялись с помощью ракет типа ATACMS, которые были получены от США. По данным российских СМИ, сейчас проводится расследование для выявления тех, кто предоставил координаты военной техники.

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