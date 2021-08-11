Задолжали $500 тыс. и исчезли в третий раз: появились шокирующие детали о пропавшей семье из Винницы

Владимир Казьмин якобы задолжал пол миллиона долларов / НПУ

На загадочное исчезновение винницкой семьи во главе Владимира Казьмина понемногу начинает проливаться свет. Знакомые супругов утверждают, что пара "прославилась" благодаря своим мошенническим действиям.

Как пишет "Обозреватель", винницкий предприниматель рассказал, что он и его коллеги пострадали от мошеннических схем Казьмина.

В частности, валютчик говорит, что Казьмин одолжил у 11 человек около 500 тысяч долларов.

"Этот бизнес идет на доверии. То есть, достаточно слова "договорились", о расписках речи нет", - рассказал якобы потерпевший.

По его словам, как раз накануне исчезновения Казьмин "перехватил" 70 тысяч долларов и обещал их вернуть на следующий день. Но утром связь с ним и его женой уже была потеряна.

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"Самое большее нас насторожило, что и Владимир, и Оксана удалились из социальных сетей. Но в то, что нас кинули, до последнего не хотелось верить. Думали, что-то случилось", - добавил предприниматель.

В ходе поиска Казьмина коллеги между собой выяснили, что задолжал он довольно крупную сумму денег: у кого-то одолжил 20 тысяч долларов, у кого-то 30 и тому подобное.

Тогда пострадавшие от рук мошенника направились домой к семье Казьминых, но внутри увидели пустые стены. И уже после этого обратились в полицию.

Вскоре пропавшую семью нашли в Закарпатской области, однако уголовное производство о мошенничестве так и не открыли.

Брошенные коллеги взяли дело в свои руки и сами нашли Казьмина в Луцке, а также поговорили с ним, записав все на видео. Как пишет СМИ, на кадрах Владимир признается, что брал деньги в долг, однако, как и когда собирается возвращать крупную сумму не упоминает.

После беседы Казьмин написал заявление в полицию о том, что ему угрожали убийством, и снова исчез.

Напомним, в Винницкой области полиция разыскивает пропавшую семью - 34-летнего Владимира Казьмина, его 48-летнюю жену Оксану и их 4-летнего сына Никиту. Сообщение об исчезновении поступило к правоохранителям 27 июля. Пропавшие проживают в селе Ярышевка Винницкого района. Они ехали на авто BMW черного цвета на литовской регистрации. В последний раз камеры наблюдения зафиксировали их автомобиль на Житомирской трассе.