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Геращенко рассказал о судимостях террориста из Луцка

Замминистра внутренних дел подтвердил информацию о судимостях луцкого злоумышленника.

21 июля 2020, 13:49
Геращенко
Геращенко рассказал о судимостях террориста / УНИАН

Вооруженный мужчина, который во вторник, 21 июля захватил заложников в Луцке и представился Максимом Плохим, ранее был дважды судим. Его действия в дальнейшем переквалифицируют на терроризм.

Об этом сказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии РБК-Украина.

"Мы думаем, что да, (нападавший, - ред.) был дважды судим", - подтвердил Геращенко информацию о судимостях.

Он также добавил, что действия злоумышленника будут квалифицированы по статье "терроризм".

Чуть позже на своей странице в Facebook Геращенко более подробно рассказал о луцком террористе.

"Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области - ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - рассказал Геращенко.

Читайте такжеЛуцкий террорист написал книгу о своей жизни в тюрьмеНапомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами - у него есть оружие и взрывчатка. Об этом сообщили в полиции. Чуть позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество заложников – около 20 человек.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Антон Геращенко захват заложников Новости Луцка
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