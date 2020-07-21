"У меня тут дети и беременные! Не только автобус взорву": появилась переписка с террористом из Луцка

Захват заложников в Луцке - появилась переписка с террористом

В Сети появился текст переписки, которую Первый: канал социальных новостей вел с террористом из Луцка, где сегодня захватили автобус с заложниками.

Общение происходило по телефону волынянки. Выход на журналистов она нашла сама, очевидно, по требованию террориста.

Осторожно, присутствует ненормативная лексика!

Максим Плохой: Вы уже распространили мои требования?

Первый: Нет. Мы еще ничего не получили.

Максим Плохой: Вам сейчас владелица этого телефона... У меня есть определенные требования короче. Если их не выполнят… Заминирована одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминирован автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно?

Первый: Да. Понятно.

Максим Плохой: Меня зовут Максим плахой. ... Заходит в ВК под этим псевдонимом, в социальных сетях я Максим плахой. Там выложено видео и вся информация.

Читайте такжеВ СБУ уточнили количество заложников в Луцке и обратились к жителям городаПервый: А сколько у вас людей? Как они себя чувствуют?

Максим Плохой: Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют себя – это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно заботится о людях.

Первый: А вы можете нам озвучит свои требования?

Максим Плохой: Ты послушай меня! Я сказал: подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм – я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте.

Первый: А вы можете нам повторить ваши требования?

Максим Плохой: я тебя не буду повторять требования, они написанные нахрен есть!!! Тебе сбрасывалось на вайбер бл*ть!

После разговора с захватчиком сама владельца телефона добавила:

"Пожалуйста, побольше ... просто распространите. Если те требования будут выполнены. Это не какие-то требования ... Власти могут их выполнить. Знаете, самое главное, что власть может их выполнить! Дело в том, хотят ли они! Это минимальные требования. И Зеленский может сказать по всей Украине, чтобы посмотреть фильм "Земляне"! И те другие, что есть в тех требованиях, тоже могут сказать".

Ранее террорист, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Он хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка. Об этом сообщили в полиции. Чуть позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество заложников – около 20 человек.