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Луцкий террорист написал книгу о своей жизни в тюрьме

Террорист признался в книге, что его исправляли много лет, но он не исправился.

21 июля 2020, 13:32
Максим Плохой
Максим Плохой (Кривош) написал книгу о зоне / кадр из видео

Во вторник, 21 июля, в Луцке Волынской области мужчина, представившийся Максимом Плохим, захватил автобус с людьми. Чуть позже стало известно, что настоящее имя террориста - Максим Степанович Кривош, ранее судимый. Из краткого досье преступника известно, что он увлекается фильмами Дудя и пишет книги о зоне.

Одна из таких книг называется "Философия преступника", в интернете ее можно найти на Live Lib, 2014 года издательства. Она описывает пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Об этом сообщает Страна.

Вот несколько отрывков из этой книги:

"...Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка. Русский язык хоть и богатый, но подобрать слова для описания чувства 18-летнего пацана, опавшего в зону, трудно. Страх, раскаяние, злость, ненависть – это ингредиенты коктейля, который кипел тогда в моем сердце. Зигмунд Фрейд с ума сошел бы, если бы взялся анализировать моё состояние. Первые два года в исправительной колонии города Дрогобыч были страшными. За отказ от уборки помещения барака я регулярно попадал в 17 штрафной изолятор, где менты избивали до полусмерти. Прекратить это можно было двумя способами: взять веник в руки или дать взятку администрации, чтобы меня не трогали. Первое было унизительно, а потому неприемлемо, ну а денег у меня не было...".

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ...".

"Моя опасность была оценена судьей в восемь с половиной лет лишения свободы. Находясь пятый год в камере, хочу сказать вам, что свободы меня не лишили. Между закрытым в камере и лишённым свободы есть разница. Свобода – это то, что у тебя внутри, и лишить её кто-то не может – только ты сам".

"Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на 10, и где-то в глубине души он будет знать за что".

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"Счастье - не всегда удовольствие и удовольствие не всегда счастье. Женщина рождает ребенка в муках, без удовольствия, и в то же время - это самый замечательный момент в ее жизни".

Главред следит за событиями в обновляемом материале.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами - у него есть оружие и взрывчатка. Об этом сообщили в полиции. Чуть позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество заложников – около 20 человек.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

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