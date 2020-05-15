Заказ проституток и продажа собак: Притула объяснил, почему он не попал в Раду

Притула раскритиковал украинцев из-за выборов в Раду в 2019 году / Фото: telekritika.ua

Шоумен Сергей Притула, который шел на парламентские выборы в 2019 году по спискам партии Голос Святослава Вакарчука, но не смог стать депутатом Верховной Рады, полагает, что его провал обусловлен специфическими избирательными предпочтениями украинского народа.

По словам телеведущего, у него действительно было желание попасть в парламент, где он смог бы отстаивать определенные вопросы, однако украинцы предпочли проголосовать за других кандидатов.

"Люди очень хотели избрать в Верховную Раду джентльменов, которые заказывают проституток на рабочем месте... Получить депутатов, которые рекомендуют им продавать собаку, чтобы заплатить за газ. Люди хотели, люди имеют. Кто я такой, чтобы запрещать украинскому обществу их право на осмысленный выбор", - рассказал Сергей Притула в интервью радио Аристократы.

Напоследок шоумен не стал подтверждать или опровергать слухи о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Киев, подчеркнув, что пока не готов дать ответ на этот вопрос.

Ранее Сергей Притула подверг критике украинцев, которые слушают российских музыкантов, отметив, что украинская аудитория обращает внимание на музыку, которая, по его мнению, не достойна прослушивания.