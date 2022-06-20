Запрет русской музыки в Украине: в СНБО ответили на вопросы

В Украине нардепы недавно запретили публичные трансляции русской музыки. Чиновники СНБО ответили на популярные вопросы, которые есть у украинцев по закону.
Украинская Верховная Рада 19 июня поддержала проект закона о запрете публичного транслирования русской музыки в общественных местах, а также в медиаресурсах. В Центре противодействия дезинформации при СНБО ответили на ряд вопросов, которые возникли в этой связи у украинцев.
Коснется ли запрет тех музыкантов, которые публично против Путина?
Законопроект не касается певцов, которые находятся в перечне музыкальных исполнителей, осуждающих войну против Украины. Документ сейчас проходит финальную станцию и вот-вот будет обнародован.
Коснется ли запрет старых хитов и клипов на них?
"Закон касается песен и клипов исполнителей, которые являются гражданами РФ, или стали ими после 1991 года, и публично поддерживают войну в Украине. Исключение - бывшие граждане РФ, которые живы или на момент смерти не поддерживали войну в Украине", ‒ отметили в ЦПД.
Что будет с концертами российских певцов?
Запрет касается и гастролей российских артистов, однако исключением будут исполнители, которые попадут в "белый" список.
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Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла закон о запрещении российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве.
"За" проголосовали 303 народных депутата. Кроме того, парламент запретил импорт и книг из России, Беларуси и оккупированных территорий.
Законом предлагается полностью и бессрочно запрещается:
- публичное исполнение,
- публичный показ,
- публичную демонстрацию,
- публичное оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые содержат зафиксированное исполнение музыкального недраматического произведения с текстом.
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