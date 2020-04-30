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Эксперт спрогнозировал, к чему приведет запрет украинцам работать за границей

30 апреля 2020, 17:42

Аналитик полагает, что может возникнуть социальный взрыв.

Чехия, заробитчане
Заробитчане могут устроить социальные бунты / wyborcza.pl

Нарушением конституционных прав граждан Украины на свободное перемещение и на свободный выбор места работы назвали запрет правительства на сезонную трудовую миграцию.

"Это, прежде всего, приведет к социальному взрыву. А после того, как границы таки откроются, потому что удержать людей невозможно, это приведет к тому, что у нас будет новая волна не просто трудовой миграции, а у нас будет волна эмиграции, когда люди, разочарованные в нашем правительстве, будут искать для себя новую родину", - заявил специалист по международному трудоустройству Василий Воскобойник в комментарии InfoResist.

По словам эксперта, в Украине 61% молодежи в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы поехать на работу за рубеж, а среди тех, кому от 30 до 49 лет, таких 51%. Он добавил, что спрос на украинских трудовых мигрантов в странах Европы значительный. Общее число необходимых работников составляет 700-800 тысяч человек.

Воскобойник отметил, что карантин спровоцирует кризис даже развитых странах, но особенно пострадают сырьевые государства. Экономический спад, отметил аналитик, приведет к росту уровня безработицы, снижению уровня зарплат. Эту ситуацию могли бы сгладить заробитчане, однако даже они не могут привезти деньги в свои семьи и экономику страны.

"Это приведет к обычному социальному взрыву. А если его удастся сгладить, то изменится отношение к новой власти, к новому Кабмину. Оно уже меняется. Естественно, это демонстрирует его непрофессионализм. По итогу это приведет к отставке этого правительства", — резюмировал эксперт.

Заробитчане в Европе

Как ранее сообщалось, правительство Украины намерено вести переговоры со странами Евросоюза, которые изъявили желание официально пригласить украинцев на сезонные работы. Но для этого есть несколько условий.

Ранее Главред писал, что Украина во время пандемии COVID-19 не будет отправлять своих граждан работать за границу, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украина уже получила соответствующие обращения от международных партнеров, однако правительство Украины руководствуется соображениями безопасности и здоровья граждан.

Также сообщалось о том, что в связи с катастрофическим недостатком рабочей силы Польша намерена выслать рейсы в Украину за заробитчанами.

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