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"Затянуть петлю и изолировать": эксперт спрогнозировал, как ВСУ лучше всего освобождать Херсон

9 ноября 2022, 03:45

Военный эксперт, известный британский аналитик Шон Белл считает, что лобовой штурм временно оккупированного Херсона для украинцев неприемлем.

Украинсие военные, ВСУ, Херсон
Украинсие военные, ВСУ, Херсон / 93-я ОМБр Холодный Яр, Суспильне

Лучшей тактикой для ВСУ будет не штурмовать временно оккупированный русскими Херсон, а взять агрессорские войска измором. Об этом заявил Шон Белл, отставной вице-маршал королевских ВВС и британский военный аналитик, сообщает британский телеканал Sky News.

Он напомнил, что в настоящее время происходит эвакуация оккупантов с западного берега Днепра, однако настоящие причины для этого пока непонятны.

"Путин распорядился о военной эвакуации Херсона, это известно, и этому есть подтверждение, но будет ли после этого действительно эвакуация или это лишь прикрытие для продолжения боев — честный ответ на этот вопрос: мы не знаем", — сказал Белл.

По словам аналитика, в первую очередь следует учитывать тот фактор, что для украинцев лобовой штурм Херсона неприемлем. И за него пришлось бы заплатить очень высокую цену.

"Штурм обойдется дорого Украине. Лучшей тактикой для Украины будет — окружить, затянуть петлю и изолировать российские войска. Именно поэтому они разрушают мосты. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Россия уйдет, но посмотрим, что будет", — подытожил он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что вопрос освобождения Крыма может быть решен дипломатическим путем, о чем якобы существуют негласные договоренности.

Специалист думает - не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский якобы обещал западным партнерам не воевать с Россией за Крым.

Жданов также напомнил, что об этом недавно рассказал посол Франции в Украине, отвечая на вопрос об освобождении захваченных украинских территориях.

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