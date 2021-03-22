Завершение строительства Северного потока-2 усилит российскую агрессию - Шмыгаль

Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что завершение строительства газопровода Северный поток - 2 не отвечает интересам Европы, поскольку усилит агрессию со стороны России.

Об этом глава украинского Кабмина заявил в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, которое выйдет в свет 22 марта, передает DW.

По словам Шмыгаля, "если Северный поток – 2 будет введен в эксплуатацию, Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине".

"Это не может совпадать с интересами ЕС", - считает украинский премьер.

Отметим, 19 марта Денис Шмыгаль принял участие в германо-украинском экономическом форуме в Берлине, где в приветственном слове говорил об "особом партнерстве" с Германией. При этом ни сам украинский премьер, ни другие представители Украины не затрагивали тему строительства Северного потока – 2.

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Строительство Северного потока – 2