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Завершение строительства Северного потока-2 усилит российскую агрессию - Шмыгаль

22 марта 2021, 06:39
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Европа не заинтересована в завершении строительства газопровода, уверен украинский премьер.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что завершение строительства газопровода Северный поток - 2 не отвечает интересам Европы, поскольку усилит агрессию со стороны России.

Об этом глава украинского Кабмина заявил в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, которое выйдет в свет 22 марта, передает DW.

По словам Шмыгаля, "если Северный поток – 2 будет введен в эксплуатацию, Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине".

"Это не может совпадать с интересами ЕС", - считает украинский премьер.

Отметим, 19 марта Денис Шмыгаль принял участие в германо-украинском экономическом форуме в Берлине, где в приветственном слове говорил об "особом партнерстве" с Германией. При этом ни сам украинский премьер, ни другие представители Украины не затрагивали тему строительства Северного потока – 2.

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Строительство Северного потока – 2

  • Власти Германии хотят привлечь инвестиции немецких компаний в Украину в качестве компромиссного решения по Северному потоку-2. Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на источники, это позволит им достроить российский газопровод Северный поток-2.
  • Германия не намерена останавливать строительство газопровода Северный поток-2, поэтому Евросоюз должен использовать трубопровод в качестве инструмента давления на Россию. Данный проект нужен России для экономической поддержки системы Владимира Путина, которая направлена против ЕС. Поэтому Брюссель должен поставить России условие, при котором СП-2 будет полноценно введен в эксплуатацию только в том случае, если РФ вернется к сотрудничеству с ЕС. Об этом заявил глава крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер.
  • Российская транснациональная корпорация Газпром планирует запустить в работу газопровод Северный поток-2 уже в этом году. Такой прогноз зафиксирован в презентации к выступлению замначальника департамента импортозамещения технологий ПАО Газпром Владимира Вавилова.
  • Сообщалось, что компания Nord Stream 2, которая занимается строительством трубопровода в территориальных водах Дании, планирует завершение работ на данном участке в апреле 2021 года.

Северный поток-2 новости Украины и мира Денис Шмыгаль
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