Завтра возможны отвратительные провокации и жестокие удары: Зеленский предупредил всех

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украинцам рекомендуют соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги на День Независимости 24 августа.

Как сообщает президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, российские оккупанты могут прибегать к жестким атакам.

"Завтра важный для всех нас день. И именно поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары", - сказал он.

Зеленский отметил, что украинские военные, разведка и спецслужбы сделают все, чтобы защитить мирное население. Он добавил, что Украина обязательно ответит на любое проявление российского террора.

Президент просит украинцев завтра особенно соблюдать правила безопасности.

"Пожалуйста, соблюдайте режим комендантского часа. Учитывайте сигналы воздушной тревоги. Обращайте внимание на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы", - сказал он.

Угроза ракетных ударов по Украине 24 августа

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что войска РФ на этой неделе могут пойти на особо жесткие атаки и провокации против Украины. Глава государства сказал, что украинцам важно не поддаваться давлению врага.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не исключил усиление Россией обстрела украинских городов в День Независимости Украины. Возможны удары, в том числе и по Киеву.

Работникам государственных учреждений, которые расположены в правительственном квартале - Офиса президента, Верховной Рады, НБУ и других органов власти – рекомендуют в период с 22 по 26 августа работать дома или, по возможности, как можно меньше появляться в таких зданиях.

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