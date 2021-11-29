Зеленский хочет разрешить иностранным военным въезд в Украину - закон уже в Раде

Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о допуске ВС других государств / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Соответствующий законопроект №6359 опубликован на сайте Верховной Рады. В пояснительной записке к документу, законопроект разработан с целью выполнения процедур по одобрению решения Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.

Этот документ признан главой Украины как "неотложный" и направлен на рассмотрение Комитета. Срок проведения военных учений: январь – декабрь 2022 года.

Читайте также"Хотят что-то урвать": у Лукашенко закатили истерику из-за учений Украины у границыСреди указанных в проекте учений указаны, в частности: "Объединенные Усилия — 2022", украино-американские учения "Репид Трайдент — 2022", украино-британские учения "Казак Мейс — 2022", многонациональные учения "Светлая Лавина — 2022", -польские учения "Сильвер Сейбер – 2022", украино-американские учения "Си Бриз – 2022", украино-румынские учения "Риверайн – 2022", многонациональные учения "Кленовая Арка – 2022" и "Викинг – 2022".

Ранее сообщалось, что Беларусь планирует провести совместно с Россией военные учения на границе Украины. Военные маневры совместно с РФ анонсировал министр обороны РБ Виктор Хренин после совещания по вопросам военной безопасности.

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Также мы писали, что Украина усилила охрану границы в связи с обострением кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности страны.