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"Теплая ванна и дешевые прихоти": Богдан жестко ответил на интервью Зеленского

11 июня 2020, 18:13

Юрист пообещал президенту не опускаться до его уровня и не выносить государственные вопросы на всеобщее обозрение.

Богдан, Зеленский
Между Зеленским и Богданом пробежала черная кошка / УНИАН

Бывший глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что он является порядочным человеком, поэтому правила деловой этики не позволяют ему комментировать период совместной работы с главой государства.

В Facebook Богдан напомнил президенту Владимиру Зеленскому, что неоднократно говорил ему о последствиях, к которым может привести нарушение профессиональной этики.

"Конечно, я носителем знаний очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком. О лишении меня власти - так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность - я пообещал, что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока мне не позволите уйти. Поскольку я шел не по должностям, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода - Мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище", - написал бывший чиновник.

По словам Богдана, у Зеленского и его команды были мечты о создании правового государства, которые сейчас превратили в несбыточные.

"Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют. С уважением, Андрей Богдан", - подытожил он.

Напомним, Зеленский признался, что хотел назначить бывшего главу Офиса Андрей Богдана генпрокурором, но потом резко передумал.

Отметим, что Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента (позже переименована в Офиса президента) 21 мая 2019 года, а уволил с поста 11 февраля 2020-го.

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