Зеленский назначил нового гендиректора Укроборонпрома: что о нем известно

До своего назначения в Укроборонпром Гусев работал губернатором Херсонской области.
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил нового главу государственного концерна Укроборонпром.
Как следует из Указа №532/2020, что обнародован на сайте главы государства 3 декабря, новым генеральным директором стал Юрий Гусев.
Юрий Гусев – кто он и что о нем известно: биография
Юрий Вениаминович Гусев родился 15 ноября 1979 года. Он родом из г. Коростышев Житомирской области.
До своего назначения в Укроборонпром Гусев работал губернатором Херсонской области. Причем в Офисе президента рассказывали, что Зеленский его работой доволен.
"У Гусева есть и желание двигаться дальше, но он должен сначала показать себя в этом регионе", – так замглавы ОП Кирилл Тимошенко прокомментировал в свое время слухи про увольнение Гусева с поста губернатора.
Гусев окончил магистратуру в Киевском национальном экономическом университете. Он кандидат экономических наук. При этом Гусев является приглашенным профессором Военного университета Нуева Гранада (Республика Колумбия).
Связан с Фондом Сороса. В 2019 году поддерживал Порошенко и критиковал Зеленского.
⇒ В 2002 году Гусев баллотировался в Раду по спискам "Команды озимого поколения" (лидером был Валерий Хорошковский). По этой причине Гусева связывают с Хорошковским, но какие-либо прямые контакты с того времени журналисты зафиксировать не смогли.
⇒ С 2002 по 2009 годы занимался предпринимательством.
⇒ 2009-2010 годы – руководитель группы советников министра экономики Украины Богдана Данилишина при премьерстве Юлии Тимошенко. Его рабочая группа занималась разработкой единой государственной политики развития экспорта.
⇒ 2011-2014 – работал в Госинвестпроекте, непосредственный руководитель – Владислав Каськив.
⇒ 2014-2016 – работал в Министерстве обороны Украины: руководил департаментом экономической активности, был заместителем министра и главой Совета реформ Министерства обороны Украины.
⇒ В 2016 году стал советником министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
⇒ В 2018 году назначен советником министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.
2016-2019 – частное предпринимательство, консультант и советник международных и украинских финансовых институций (IFC, EBRD, ПриватБанк).
⇒ С июля 2019 года – глава Херсонской областной госадминистрации.
⇒ С 1 декабря 2020 года – глава Укроборонпрома.
Укроборонпром: новости и скандалы
- СБУ выявила переплату Укроборонпрома России за поставку комплектующих. Следователи обратились в суд в рамках досудебного расследования.
- Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.