Зеленский назначил нового гендиректора Укроборонпрома: что о нем известно

Юрий Гусев стал главой Укроборонпрома – кто он и что о нем известно / Facebook Олега Гусева

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил нового главу государственного концерна Укроборонпром.

Как следует из Указа №532/2020, что обнародован на сайте главы государства 3 декабря, новым генеральным директором стал Юрий Гусев.

Юрий Гусев – кто он и что о нем известно: биография

Юрий Вениаминович Гусев родился 15 ноября 1979 года. Он родом из г. Коростышев Житомирской области.

До своего назначения в Укроборонпром Гусев работал губернатором Херсонской области. Причем в Офисе президента рассказывали, что Зеленский его работой доволен.

"У Гусева есть и желание двигаться дальше, но он должен сначала показать себя в этом регионе", – так замглавы ОП Кирилл Тимошенко прокомментировал в свое время слухи про увольнение Гусева с поста губернатора.

Гусев окончил магистратуру в Киевском национальном экономическом университете. Он кандидат экономических наук. При этом Гусев является приглашенным профессором Военного университета Нуева Гранада (Республика Колумбия).

Связан с Фондом Сороса. В 2019 году поддерживал Порошенко и критиковал Зеленского.

⇒ В 2002 году Гусев баллотировался в Раду по спискам "Команды озимого поколения" (лидером был Валерий Хорошковский). По этой причине Гусева связывают с Хорошковским, но какие-либо прямые контакты с того времени журналисты зафиксировать не смогли.

⇒ С 2002 по 2009 годы занимался предпринимательством.

⇒ 2009-2010 годы – руководитель группы советников министра экономики Украины Богдана Данилишина при премьерстве Юлии Тимошенко. Его рабочая группа занималась разработкой единой государственной политики развития экспорта.

⇒ 2011-2014 – работал в Госинвестпроекте, непосредственный руководитель – Владислав Каськив.

⇒ 2014-2016 – работал в Министерстве обороны Украины: руководил департаментом экономической активности, был заместителем министра и главой Совета реформ Министерства обороны Украины.

⇒ В 2016 году стал советником министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

⇒ В 2018 году назначен советником министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.

2016-2019 – частное предпринимательство, консультант и советник международных и украинских финансовых институций (IFC, EBRD, ПриватБанк).

⇒ С июля 2019 года – глава Херсонской областной госадминистрации.

⇒ С 1 декабря 2020 года – глава Укроборонпрома.

Укроборонпром: новости и скандалы