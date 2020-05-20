"Президент всем доволен": эксперт раскритиковал Зеленского за тарифы на ЖКХ

Эксперт раскритиковал Зеленского за тарифы на ЖКХ УНИАН

Общественный деятель, эксперт, блогер, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко раскритиковал президента Владимира Зеленского. Тот во время своей пресс-конференции заявил журналистам о том, что по итогам его первого года во главе Украины снизились тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

По словам Скубченко (которое он подкрепил данными Государственной службы статистики) заявление Зеленского кардинально расходится с украинской реальностью и на самом деле ни один тариф на услуги ЖКХ не был снижен.

"Зеленский рассказал о том, что платежки ЖКХ снизились. "Это факт",- сказал президент. Вот он — факт. 6,9% общее снижение относительно прошлого года. Ни один тариф не снижен. Ни один. Многие — даже повышены. По некоторым услугам даже рост. Мировое снижение цен на газ и теплая зима — единственное "снижение". Достойно похвалы? Когда Зеленский назначил Бабак, я думал, что бездарнее и некомпетентнее министра в сфере ЖКХ быть не может. Но потом Зеленский назначил Чернышова. Кадров же нет, как президент сказал. Так что о тарифах забудьте. Президент всем доволен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что предприятие Киевводоканал с будущего, 2021 года, намеревается всерьез повысить для киевлян тарифы на водоснабжение и водоотвод. Согласно имеющейся информации, к будущему году тариф может составлять 27,35 гривны за один кубический метр (14,74 грн необходимо будет заплатить за кубjvtnh воды непосредственно водоснабжения, а 12,61 грн - за водоотведение).