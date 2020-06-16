За угрозы: Зеленский подал в суд на Пояркова

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский подал исковое заявление в суд против украинского художника и телеведущего Сергея Пояркова ‒ по причине угроз, которые поступили в его адрес. Заседание назначено на 30 июня.

Об этом сообщается в материалах суда, которые были опубликованы на портале Судебная власть Украины.

Согласно документам, Зеленский в данном судебном процессе проходит как потерпевший, а Поярков ‒ как обвиняемый. Шевченковский районный суд Киева рассмотрит данное дело 30 июня. Заседание назначено на 13:30.

Напомним, ранее, в начале января 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проведение внеплановой проверки телеканала Прямой ‒ после жалобы на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского.

Члены Нацсовета не стали уточнять, какой именно выпуск программы Пояркова стал предметом рассмотрения. Но, вероятно, речь шла о выпуске Поярков News от 27 декабря 2019 года, в котором ведущий называл Зеленского "маленьким чмом", "криворожским ссыкунчиком", а его отца ‒ "тупым".