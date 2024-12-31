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"Путин не должен выиграть, Украина победит": Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Марина Фурман
31 декабря 2024, 23:40обновлено 1 января, 00:17
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Зеленский подвел итоги 2024 года и поблагодарил украинцев.
Зеленский
Зеленский поздравил украинцев с Новым годом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Путин не должен выиграть, Украина победит
  • Победу Украине не подарят
  • Трамп хочет и сможет положить конец Путинской агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2025 годом. Обращение президент Украины опубликовал в своем Telegram-канале.

"Дорогие украинцы, дорогие украинки, пусть 2025 станет нашим годом, годом Украины. Мы знаем, что мир нам не подарят, но мы сделаем все, чтобы остановить Россию и закончить войну... И я как президент Украины, и как граждан я буду в следующем году делать все для этого. Зная, что буду не один. Знаю, что бок о бок со мной вы - миллионы украинцев. Сильные. Свободные, Прекрасные. Независимые. С Новым годом, дорогой народ! С Новым годом, Украина! Слава Украине", - сказал президент в поздравлении.

видео дня

Кроме того, Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях.

"Дорогие украинцы! Я знаю, что вы встречаете Новый год по нашему времени и сейчас слышите эти слова. В нашем Крыму, на Донбассе, в Мелитополе, в Мариуполе - везде, где ждут Украину. И куда однажды Украина вернется, чтобы быть вместе. И единственное, что будет разделять украинцев, - это щедро накрытый стол. Я знаю: за столом будут все наши люди. Те, кто сейчас за границей, но сохранили Украину в себе.", - отметил лидер страны.

В своем поздравлении он вспомнил страшные преступления, которые совершила РФ против украинского народа. Также почтил память павших Героев, которые отдали жизнь за Украину.

"Сегодня сердце Украины усеяно шрамами. Это имена наших павших Героев... Ни одному лидеру в мире я бы не пожелал пережить эти ощущения - в тот момент, когда передаешь награды посмертно. Видишь глаза матери, жены, ребенка воина, отдавшего жизнь за Украину. И слышишь от них: "Пожалуйста, пусть это все будет не зря. Тысячи наших ребят и девушек не ушли в небытие. Они с нами, рядом, всегда, они смотрят на нас с небес. Мы не имеем права их подвести и не можем предать их подвиг и память", - подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил партнеров и лидеров, которые стояли бок о бок с Украиной, в частности вспомнил Джо Байдена и Дональда Трампа.

"Я не сомневаюсь, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец Путинской агрессии. Понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где надо утихомирить две стороны. Это полномасштабная агрессия сумасшедшего государства против цивилизованного. Я верю, что мы вместе с США способны на эту силу, заставить РФ к справедливому миру.", - подчеркнул президент Украины.

Смотрите полное видео новогоднего поздравления Владимира Зеленского:

'Путин не должен выиграть, Украина победит': Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Заявления президента Украины - последние новости

Недавно президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская поздравили украинцев с наступающим Новым годом, отметив, что 2024-й год стал еще одним шагом к нашей победе.

Во вторник, 31 декабря, Владимир Зеленский провел второе заседание технологической ставки. Украинский лидер сообщил, что на этот раз заслушали отчеты о выполнении первых решений, в частности, о том, как усилить способности систем защиты неба и расширить соответствующие производственные мощности в Украине.

Кроме того, как писал Главред, Зеленский подписал законопроект №12104 об отсрочке и демобилизации. Закон предусматривает освобождение от мобилизации украинцев, которые находились в российском плену. Они смогут вернуться на службу, но исключительно по собственному желанию.

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Кто такой Владимир Зеленский

Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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