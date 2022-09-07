Зеленский провел масштабные увольнения руководителей военных администраций на Донбассе

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится в распоряжении, размещены на странице Офиса президента.

В Луганской области:

Главой Старобельской районной государственной администрации стал Владимир Череватый.

В Донецкой области:

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Начальником Покровской городской военной администрации Покровского района стал Сергей Добряк,

Начальником Мирноградськой городской военной администрации Покровского района стал Юрий Клюшка,

Начальником Добропольской городской военной администрации Покровского района стал Андрей Бондаренко,

Главой Покровской районной государственной администрации стал Владимир Замотаев (вместо Бондаренко),

Начальником Селидовськой городской военной администрации Покровского района стал Анатолий Немченко,

Главой Волновахской районной государственной администрации стал Юрий Бакаев (вместо Немченко).

В Запорожской области:

Главой Васильевской районной государственной администрации стал Богдан Староконь (ранее он занимал должность и. о. главы).

В Херсонской области:

С должности главы Генической районной государственной администрации был уволен Сергей Олефиренко.

Война РФ с Украиной

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать.

Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

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