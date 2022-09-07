УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский провел масштабные увольнения руководителей военных администраций на Донбассе

7 сентября 2022, 20:32

Президент решил сменить руководителей ряда военных администраций.

Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится в распоряжении, размещены на странице Офиса президента.

В Луганской области:

  • Главой Старобельской районной государственной администрации стал Владимир Череватый.

В Донецкой области:

Видео дня
  • Начальником Покровской городской военной администрации Покровского района стал Сергей Добряк,
  • Начальником Мирноградськой городской военной администрации Покровского района стал Юрий Клюшка,
  • Начальником Добропольской городской военной администрации Покровского района стал Андрей Бондаренко,
  • Главой Покровской районной государственной администрации стал Владимир Замотаев (вместо Бондаренко),
  • Начальником Селидовськой городской военной администрации Покровского района стал Анатолий Немченко,
  • Главой Волновахской районной государственной администрации стал Юрий Бакаев (вместо Немченко).

В Запорожской области:

  • Главой Васильевской районной государственной администрации стал Богдан Староконь (ранее он занимал должность и. о. главы).

В Херсонской области:

  • С должности главы Генической районной государственной администрации был уволен Сергей Олефиренко.

Война РФ с Украиной

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать.

Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:08

Мальчик-игрушка: 64-летнюю Мадонну застукали в объятиях бойфренда в три раза моложе нее

20:59

"Зачем вы сюда приперлись?": боец ВСУ эмоционально обратился к пленным россиянамВидео

20:42

Соль - лучший помощник при уборке: "бабушкины" лайфхаки, которые переплюнут магазинные аналоги

20:41

Будет очень жарко: Минобороны троллит россиян и советует готовиться к "заплыву в Сочи"

20:34

Контрнаступление ВСУ: в Пентагоне спрогнозировали сроки освобождения ХерсонаВидео

Реклама
20:32

Зеленский провел масштабные увольнения руководителей военных администраций на ДонбассеВидео

20:13

Бедняков поведал о своем отношении к "хорошим русским"

20:10

Приметы на 9 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь огромную удачуВидео

19:53

ВСУ потрепали оккупантов на Херсонщине: разгромлен артдивизион РФВидео

19:34

Украину атакует морозный циклон: синоптики назвали дату окончательной холодины и прихода ливнейВидео

19:33

"Не поймешь, кого грохнули": экс-депутат Госдумы рассказал о двойниках Путина

19:17

Проблем не оберешься: 3 знака зодиака в ближайшее время вступят в полосу невезенияВидео

19:17

Буча в российских городах весной 23-гомнение

18:47

"Это 20 тысяч смертников": военный эксперт назвал направления, которые армии РФ не удержать

18:38

Война заканчивается: эксперт спрогнозировал сроки вывода войск РФ из УкраиныВидео

18:28

Пентагон готовит план поддержки ВСУ на ближайшие 5 лет и после окончания войны с РФ - CNNВидео

18:08

"Жена иноагента - звучит гордо": молодая супруга Макаревича показала редкое фото с музыкантом

18:00

РФ накрыла из Градов пункт выдачи гумпомощи на Запорожье: много погибших и раненыхВидео

17:50

"Одного освобождения Крыма мало": Залужный озвучил основную задачу ВСУ на 2023 годВидео

17:38

Арестович о Харьковском фронте: это вам, клоуны, отливается слезками Крым и ИловайскВидео

Реклама
17:26

Сняли флаг оккупантов: спецназ ВСУ показал кадры из освобожденного села на ХарьковщинеВидео

17:23

"Поставляют в Украину металлолом": Эрдоган разразился штампами пропаганды РоссииВидео

17:14

Денежная удача и счастье в любви: 5 знакам зодиака мощно повезет в 2023 годуВидео

17:13

Хитрые хозяйки заворачивают одежду в пергамент перед тем, как класть ее в шкаф: в чем "фишка"

16:53

Может Пугачева постаралась: Соловьев появился в эфире с разбитым лицомВидео

16:46

Ушла с головой в культурную жизнь: Алла Пугачева в трауре засветилась в театре с Кристиной ОрбакайтеВидео

16:39

На Херсонщине ВСУ потопили баржу РФ вместе с десятками оккупантов и техникойВидео

16:21

У Путина маниакально-дипрессивный синдром, но война не закончится даже после его смерти - РадуцкийВидео

16:21

Приметы на 8 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в опасность в день НатальиВидео

16:20

Унитаз в шкафу: Гордон показал "люкс" гостиницы в рф

16:13

Нужно успеть все: астролог назвала один день в сентябре, кому крупно повезет во всемВидео

16:05

Десантники ВСУ удачно поохотились на российских "Грачей": Су-25 превратились в металлолом

16:04

Армия Украины наносила ракетные удары по военному аэродрому России в Саках в Крыму – ЗалужныйВидео

15:57

Усекновение главы Иоанна Крестителя: дата, традиции и запреты дня

15:52

Бывшая жена Виталия Кличко похвасталась фигурой в тонком платье-комбинации

15:47

Полнолуние в сентябре 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь неприятности

15:41

Залужный прогнозирует войну в 2023 году и не исключает новой атаки РФ на КиевВидео

15:26

Шатунов был против: в Сети появилось редкое фото солиста Ласкового мая с сыном

15:19

Доллар по 50 грн: эксперт рассказал, когда ждать серьезного падения гривныВидео

15:07

Самые вкусные квашеные яблоки на зиму: изумительно простой рецептВидео

Реклама
15:05

На 79-м Венецианском кинофестивале покажут документалку о войне в Украине "Свобода у вогні"Видео

15:04

"Ее карьера в России закончена": критик Соседов прокомментировал высказывания Лободы

15:03

Генералы РФ сбежали из Херсона, "элитные" спецподразделения Путина оказались в ловушке – разведкаВидео

14:57

"Едьте домой в Саранск": у Зеленского россиян попросили "на выход" из КрымаВидео

14:47

"Выдающаяся дерзость, окружены подразделения СОБРа": Гиркин рассказал, как РФ теряла Балаклею

14:47

Усекновение главы Иоанна Предтечи: сильные молитвы Иоанну Крестителю о благополучии

14:30

Взяли пленных и трофеи: подробности продвижения ВСУ на ХарьковщинеФотоВидео

14:23

Надя Дорофеева откровенно рассказала о разводе с Дантесом и как развивается ее роман с КацуринымВидео

14:12

Вся в белом: внучка Ротару в шляпке от украинского дизайнера призналась в любви Украине

14:06

Воинский учет для женщин отсрочили на год - МинобороныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрьГороскоп на завтра
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять