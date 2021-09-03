УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский в Стэнфорде рассказала об американской мечте и украинской цели

3 сентября 2021, 06:47

Президент заявил, что фраза "все возможно" — не только его личное кредо, но и символ современной Украины.

Зеленский в Стэнфорде
Зеленский выступил в Стэнфорде / Фото president.gov.ua

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Стэнфордский университет в Калифорнии и выступил перед экспертной средой.

Глава государства заявил, что фраза "все возможно" — не только его личное кредо, но и символ современной Украины, передает Офис президента.

"Украинцы часто доказывали человечеству, что все возможно. Что возможно создать первый вертолет, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолет и, кстати, WhatsApp", — сказал Зеленский.

По его словам, еще несколько лет назад в Украине были ужасные дороги, сложные и длительные бюрократические процедуры. Сегодня же Украина строит тысячи километров дорог и сотни мостов, снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот, отметил президент.

Вспомнил Зеленский и о противостоянии Украины российской агрессии и коррупции.

Реклама

"Украина, которая противостоит одной из самых мощных армий мира — армии Российской Федерации. У которой аннексирована и оккупирована часть территории, которая по площади больше некоторых штатов Америки. И в этих условиях Украина строит демократическое, свободное, открытое государство (...) Как она это делает? Зная, что все возможно ", — добавил Зеленский.

По словам президента, когда он и команда сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые не верил никто, о которых говорили то, что часто слышал основатель и директор Apple Стив Джобс – "это невозможно".

"Сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple — iPhone. Это сердце. И оно бьется. Бьется с каждым вибро во время разговора и смс. А в нем — наше украинское творение — государство в смартфоне. И сегодня 26 миллионов украинцев онлайн в смартфоне могут оформить документы при рождении ребенка, пользоваться другими цифровыми документами, получить разрешение на строительство, открыть бизнес можно за 7-15 минут — быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первым государством в мире, которое имеет цифровой паспорт", — отметил он.

Глава государства рассказал, что цель на ближайшие годы — 100% государственных услуг онлайн, а в будущем — чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах в Интернете.

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени — у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты — у нас есть украинская цель. И это, конечно, не только цифровизация. Мы возвращаем своих людей. Для нас это очень важно: вернуть Крым, вернуть Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной — лидером Европы. Почему я уверен в этом? Потому что возможно все. И я приглашаю всех вас в Украину — воочию убедиться в этом", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, после Вашингтона глава государства отправился в Калифорнию. Там у Зеленского запланирована встреча с СЕО Apple Тимом Куком и самыми богатыми людьми планеты по версии Forbes - с Илоном Маском и Джеффом Безосом.

Читайте такжеЗеленский рассказал, о чем "забыл" поговорить с Байденом

Как сообщал Главред, 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.

viber
Владимир Зеленский новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский в Стэнфорде рассказала об американской мечте и украинской цели». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Синоптики рассказали, когда в Украине ждать бабьего летаСиноптики рассказали, когда в Украине ждать бабьего лета Первые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезетПервые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезет Магнитная буря с 30 августа 2021: нас ждут геомагнитные качели до 5 балловМагнитная буря с 30 августа 2021: нас ждут геомагнитные качели до 5 баллов Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021 Гороскоп на сентябрь-2021 для всех знаков: Рака ждет звездный час, а Овну будет несладкоГороскоп на сентябрь-2021 для всех знаков: Рака ждет звездный час, а Овну будет несладко

Последние новости

06:47

Зеленский в Стэнфорде рассказала об американской мечте и украинской цели

06:30

Что полезнее есть на завтрак: эксперт составила идеальное меню для каждого

06:04

Звезда Квартала взбудоражила идеальным телом с минимумом одежды

05:51

Футболистов Боливии атаковал рой пчел: в разгар игры матч пришлось остановить Видео

05:37

"Надо качать права и наезжать": Ницой объяснила, как духовность мешает украинцам занять место под солнцем Видео

Реклама
04:59

В каком продукте много минерала, незаменимого для сердца - объяснение диетолога

04:44

Какие продукты лучше всего помогают нарастить мышцы - объяснение эндокринолога

04:15

Вкусная и полезная альтернатива хлебу: как быстро и легко приготовить дома мексиканскую тортилью

03:35

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

02:42

Эксперты выяснили, опасны ли беспроводные наушники для здоровья

02:27

Что нужно есть мужчинам после 40 лет - ответ эксперта по питанию

02:09

Даша Астафьева показала грудь на на страницах мужского журнала Playboy

01:27

Ученый подробно объяснил, нужна ли третья прививка от COVID-19 Видео

00:38

Составлен правильный завтрак для школьника Видео

02 сентября, четверг
23:56

В Киеве могут резко взлететь тарифы на тепло и горячую воду

23:55

Вздутие живота: эксперт поделилась своими способами облегчить состояние Видео

23:25

"Это катастрофа": Никифоров боится идти на ЛГБТ-прайд после волны хейта

22:53

Врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта Видео

22:22

Ермак рассказал о планах Зеленского по Северному потоку-2 Видео

22:21

Инсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизни Видео

Реклама
22:00

Украине грозит дефицит картофеля: цены резко взлетят Видео

21:52

США не допустят агрессии России против Украины - Ермак

21:33

Как стать супер долгожителем: шесть главных факторов Видео

21:14

Когда в Украину вернется 25-градусное тепло: синоптики назвали дату Видео

21:14

Десять вузов Украины признали одними из лучших в мире

20:47

Появилось видео героической операции украинской разведки в Кабуле Видео

20:45

"Рана еще свежая": Приходько откровенно рассказала об отношениях с мамой

20:19

Страшное убийство в Киеве: мужчину избили и зарезали

20:03

Самая популярная вакцина: с какой прививкой можно посетить больше стран мира Видео

19:53

В центре Киева обесточены фонтаны и торговый центр

19:30

Бартер возвращается: в Харькове машинисту метро вместо зарплаты выдали билеты в зоопарк

19:13

В Черновцах неадекватная женщина напала на мэра

19:06

"Начнется эскалация": в Украине отреагировали на отказ России продлить миссию ОБСЕ на Донбассе Видео

18:50

Стало известно, какие примеси нашли в вакцине Moderna Видео

18:42

Прямо во время лекции: в аудитории Одесского университета рухнул потолок

18:39

В Польше копы зверски забили до смерти украинца

18:30

Гималайская или кошерная: какие есть виды соли и чем они отличаются Видео

18:13

Появилась на свет старой: африканка родила ребенка с редкой мутацией

18:10

Ирина Федишин с мужем вакцинировалась от COVID-19

18:07

Юбилей гривны отмечается выставкой национальной валюты под открытым небом - Шевченко

Реклама
17:54

США выделят Украине гуманитарную помощь: государство получит 45 млн долларов Видео

17:48

Новый судья Танців з зірками прилетел в Киев и назвал свои критерии оценки звезд

17:44

В больнице Кривого Рога установили кислородный генератор для борьбы с коронавирусом

17:40

Врач-инфекционист рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делать Видео

17:37

Украинка купила в магазине рыбу и заразилась редкой болезнью Видео

17:34

Продажа стали и чугуна сейчас является наиболее прибыльными направление – политолог

17:21

Продюсер Джамалы публично высказался о пропавших клипах Джамалы

17:17

Назван прием пищи, который продлевает жизнь в пять раз Видео

17:10

Приметы на 3 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:05

"Самые воспитанные тараканы": в Сети появились жуткие фото из общежитий крупного киевского вуза

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять