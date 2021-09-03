Зеленский в Стэнфорде рассказала об американской мечте и украинской цели

Зеленский выступил в Стэнфорде / Фото president.gov.ua

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Стэнфордский университет в Калифорнии и выступил перед экспертной средой.

Глава государства заявил, что фраза "все возможно" — не только его личное кредо, но и символ современной Украины, передает Офис президента.

"Украинцы часто доказывали человечеству, что все возможно. Что возможно создать первый вертолет, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолет и, кстати, WhatsApp", — сказал Зеленский.

По его словам, еще несколько лет назад в Украине были ужасные дороги, сложные и длительные бюрократические процедуры. Сегодня же Украина строит тысячи километров дорог и сотни мостов, снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот, отметил президент.

Вспомнил Зеленский и о противостоянии Украины российской агрессии и коррупции.

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"Украина, которая противостоит одной из самых мощных армий мира — армии Российской Федерации. У которой аннексирована и оккупирована часть территории, которая по площади больше некоторых штатов Америки. И в этих условиях Украина строит демократическое, свободное, открытое государство (...) Как она это делает? Зная, что все возможно ", — добавил Зеленский.

По словам президента, когда он и команда сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые не верил никто, о которых говорили то, что часто слышал основатель и директор Apple Стив Джобс – "это невозможно".

"Сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple — iPhone. Это сердце. И оно бьется. Бьется с каждым вибро во время разговора и смс. А в нем — наше украинское творение — государство в смартфоне. И сегодня 26 миллионов украинцев онлайн в смартфоне могут оформить документы при рождении ребенка, пользоваться другими цифровыми документами, получить разрешение на строительство, открыть бизнес можно за 7-15 минут — быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первым государством в мире, которое имеет цифровой паспорт", — отметил он.

Глава государства рассказал, что цель на ближайшие годы — 100% государственных услуг онлайн, а в будущем — чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах в Интернете.

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени — у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты — у нас есть украинская цель. И это, конечно, не только цифровизация. Мы возвращаем своих людей. Для нас это очень важно: вернуть Крым, вернуть Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной — лидером Европы. Почему я уверен в этом? Потому что возможно все. И я приглашаю всех вас в Украину — воочию убедиться в этом", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, после Вашингтона глава государства отправился в Калифорнию. Там у Зеленского запланирована встреча с СЕО Apple Тимом Куком и самыми богатыми людьми планеты по версии Forbes - с Илоном Маском и Джеффом Безосом.

Читайте такжеЗеленский рассказал, о чем "забыл" поговорить с Байденом

Как сообщал Главред, 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.