Зеленский "выругался" в адрес Порошенко, опубликовано видео троллинга

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский во время видеообращения к гражданам Украины "выругался" в адрес своего предшественника Петра Порошенко.

На опубликованном Офисом президента видео, глава государства, говоря об увеличении финансирования медицины в госбюджете-2021, напомнил, что расходы увеличены на 65 млрд грн, по сравнению с прошлым.

При этом Зеленский уточнил, что сейчас расходы государства на медицину возросли по сравнению с временами бывшего президента (очевидно, имелся в виду Петр Порошенко, - ред.). В то же время слова Зеленского об экс-президенте были "запиканы", а глава государства извинился за "брань".

"Деньги на медицину — почти 160 млрд гривен — больше всего за время независимости Украины. И на 65 млрд больше со времен бы.... пр..... Сори за брань", — сказал Зеленский.

Он также заявил о том, что оппозиция манипулирует информацией о бюджете.

"Принят государственный бюджет на 2021 год. Всех поздравляю! Мы продолжили ломать старые традиции, и уже во второй раз оказывается, что можно принять бюджет вовремя. Оказывается, что можно не до пяти утра, что можно без торгов и без всяких "хотелок", — добавил глава государства.

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Напомним, ранее в Сети произошла заочная перепалка между президентом Владимиром Зеленским и экс-президентом Петром Порошенко.

Во время видеообращения Зеленский напомнил, что за нарушение карантина выходного дня предпринимателей будут штрафовать. При этом глава государства прозрачно намекнул, что к нарушениям карантина выходного дня причастен и Порошенко, ведь спортивный клуб 5 элемент, владельцем которого является экс-президент, был открыт на выходных.

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На обвинения Зеленского отреагировал Порошенко. В своем Telegram он заявил о якобы нецелевом использовании бюджетных средств на программе Большое строительство.