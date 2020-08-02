Может "потрусить" в любой момент: где в Украине ждать землетрясений

В этом году в Украине был уже с десяток землетрясений / Фото: Flickr/ Matt Katzenberger

Украина расположена в зоне повышенного риска – рядом с Румынией, одной из самых опасных сейсмологических зон мира. Там, на стыке южных и восточных Карпат, находится зона Вранча. Максимальная магнитуда землетрясений в этой зоне достигает 8,3 балла. Именно поэтому периодически ощущаются толчки на Прикарпатье и Закарпатье.

Если в Румынии сила толчка достигает 5 баллов, то в западной Украине – примерно 2-3, и его почувствуют лишь на верхних этажах жилых домов. Об этом рассказал Обозревателю сейсмолог, заместитель начальника Главного центра специального контроля Александр Лящук.

"Прикарпатье и Закарпатье, а это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, время от времени встряхивает, потому что они находятся в зоне Вранча (...) Теоретически на Закарпатье может быть землетрясение в 8 баллов, но это возможно раз на тысячу лет", – добавил он.

По его словам, в этом году в Украине был уже с десяток землетрясений – около пяти на Закарпатье и столько же в Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях. Всего в год их у нас бывает где-то около 20.

Кроме запада Украины в сейсмически активную зону входит еще юго-запад Одесской области и Крым. Как объяснил ведущий сейсмолог, заместитель директора по научной работе Института геофизики НАНУ Александр Кендзера, на полуострове ситуация еще опаснее, потому что там возможны местные землетрясения.

"Если во Вранче на глубине 120-180 км произойдет сильное землетрясение, колебания ощутит не только вся Украина, но даже Москва и Санкт-Петербург. Однако максимум, который может наблюдаться в Украине, достигнет 6 баллов", – уточнил Кендзера.

По словам сейсмологов, невозможно предсказать, где именно и когда произойдет землетрясение. Важно спрогнозировать места, где они потенциально могут возникнуть и не сооружать там здания.

В общем, землетрясения в Украине не очень опасны для объектов инфраструктуры, если при их строительстве соблюдались сейсмостойкие нормы.

Как сообщал Главред, в конце июня на Закарпатье за сутки неожиданно зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентры подземных толчков пришлись на Тячевский и Иршавский районы.