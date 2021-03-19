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Жданов назвал условие, при котором Европа "задушит Путина"

19 марта 2021, 00:49
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Если Украина официально признает вооруженный конфликт, то Европа будет обязана принять всех беженцев, которые направятся в ЕС.

Олег Жданов
Олег Жданов / Фото УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов, который ранее оценил шансы на полномасштабное вторжение России в Украину, заявил, что РФ не нападет со стороны аннексированного Крыма.

По его словам, как только солдат России переступит админграницу Крыма и Украины, это будет открытая война. В этом случае уже никто не скажет ни про "зеленых человечков", ни про "ихтамнет". Об этом Жданов заявил в интервью Obozrevatel.

"Крымское направление – ни в коем случае нет, потому что Путин там стоит под триколором. Там официально вооруженные силы Российской Федерации. И первая, кто получит "инфаркт миокарда", фигурально выражаясь, будет Ангела Меркель. Потому что она больше всего боится открытого конфликта. Кстати, она больше всех давит на нас, чтобы мы не вздумали признавать войну с Россией. Потому что они боятся потока беженцев", - отметил Жданов.

Он добавил, что если Украина официально признает вооруженный конфликт, то Европа будет обязана принять всех беженцев из Украины, которые направятся в ЕС.

"Они прекрасно понимают, что это будет десяток миллионов, а может быть и больше. Все заробитчане тут же попросят убежище в Европе", – предположил военный эксперт.

Он добавил, что сейчас украинцы живут в ЕС с рабочими визами и платят налоги. А если они получат статус беженца, то "сядут на шею Европе".

"Скажут: спасайте нас, дайте нам пособие 1,5 тысячи евро в месяц, дайте социальное или муниципальное жилье, возьмите детей в школу и обеспечьте медицинскую страховку. И Европа загнется. Война в Европе для них совершенно неприемлема. Они первые Путина задушат", - резюмировал Олег Жданов.

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Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:

  • Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
  • Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что президент РФ Путин не нападет на Украину, потому что ему нечем воевать.
  • Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.
Владимир Путин война на Донбассе Олег Жданов новости Украины
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