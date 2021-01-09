Ждать ли досрочных выборов президента и Рады: политолог оценил шансы

Как и над Трампом, над Зеленским может пролететь свой "черный лебедь".
Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев оценил шансы того, что в 2021 году в Украине пройдут досрочные парламентские или президентские выборы.
"Чтобы в Украине произошли досрочные президентские выборы, должен пролететь какой-то "черный лебедь". И в наших условиях "черные лебеди" могут полететь стаями. Для Трампа, например, "черным лебедем" стал коронавирус и Black Lives Matter – благополучная в начале года ситуация обернулась провалом в его конце. Подобная ситуация может ждать и Зеленского", - сказал Золотарев в комментарии Главреду.
Что касается досрочных парламентских выборов, то их вероятность пока что ниже 50%.
"Но если в сентябре прошлого года мы говорили, что эта вероятность – гипотетическая, 10-20%, то сейчас она ближе к 40%. То есть вероятность досрочных выборов Верховной Рады возрастает, хотя по-прежнему не факт, что осенью следующего года мы пойдем выбирать новый парламент", - отметил политолог.
Справка. Черный лебедь — это теория, которую предложил Нассим Николас Талеб в своей книге "Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости", передает Википедия. Теория рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия.
Примеры таких событий: развитие и внедрение Интернета, Первая мировая война, распад Советского Союза, атака 11 сентября и Мировой экономический кризис.
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Напомним:
- Согласно свежему опросу КМИС, Владимир Зеленский теряет популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%. При этом во втором туре выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22% голосов избирателей.
- Также в КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.