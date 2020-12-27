Жестоко били в мешке: во Львове подростки издевались над собакой

Подростки жестоко издевались над собакой / Фото: Вслух

В Львовской области полиция установила личности подростков, которые жестоко поиздевались над собакой и снимали экзекуции на видео в качестве развлечения.

"Сегодня, 26 декабря, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, где говорилось о том, что якобы в городе Броды неизвестные поместили собаку в мешок и избили ее, после чего животное погибло. Правоохранители немедленно начали по этому факту проверку, к которой были привлечены сотрудники всех служб территориального подразделения полиции", - сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Силовикам удалось установить личности злоумышленников – это 16-летний парень и 14-летняя девушка, жители Бродовского района

По данным полиции, инцидент произошел вечером 23 декабря. Школьник на мусорной свалке увидел собаку, поместил ее в мешок и начал бить металлической трубой. Девушка в момент жесткого обращения с животным находилась рядом, призывала бить и снимала на видео.

В полиции открыли уголовное дело, подростков обвиняют в жестоком обращении с животными, им грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

По данным правоохранителей, собаку разыскали и доставили в ветеринарную клинику. Животному оказали медицинскую помощь, его жизни ничего сейчас не угрожает.

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/ Фото: Вслух

/ Фото: Вслух