Злятся, что украинцы ездят по миру: русские в бессильной злобе крадут магниты с холодильников - СБУ

Русские в бессильной злобе крадут магниты с холодильников - СБУ / ua.depositphotos.com и Reuters

Агрессоры из России впали в полную крайность и уже от безнадеги крадут даже сувениры-магниты с холодильников в домах украинцев. Соответствующий разговор оккупанта с семьей перехватили и опубликовали сотрудники СБУ.

Агрессор в телефонной беседе пышет злобой и жалуется на то, что украинцы живут настолько хорошо, что регулярно путешествовали по всей Земле и привозили из вояжей сувениры-магниты, а потом вешали их на холодильники.

Оккупант рассказывает, что не сдержался и украл несколько таких магнитов. Он жалуется семье‒ мол, украинцы могли бывать в Италии, Китае, Франции. Кроме того, захватчик рассказал, что ему удалось из-под носа у сослуживцев украсть сумку с женской косметикой (кремами) и десять кофеварок. Но сберечь украденное ему не удалось ‒ и все оно сгорело.

"Рашист очень этим волнуется. Но мы бы советовали ему больше думать не о косметике, а о том, вообще вернется ли он домой. Потому что мертвому ни припарка, ни крем не поможет", — с иронией написали сотрудники СБУ.

Читайте такжеВ России заявили о перехвате над Черным морем самолета США

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские солдаты готовы убивать своих генералов, которые заставляют их идти в наступление. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.

В Донецкой области контрактники РФ едва не расстреляли своего генерала Валерия Солодчука и его охрану, которые приехали, чтобы подавить бунт и заставить "отказников" продолжать воевать.

"У нас батарея практически вся в отказе ушла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели меня! Вместе подорвемся тут". Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все. Он в свой бобик сел, уехал", – рассказывал своей жене русский захватчик.

Другие новости: