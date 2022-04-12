"Британская спецоперация": Лукашенко цинично высказался о массовых убийствах в Буче

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Александр Лукашенко прокомментировал массовые убийства мирных жителей в Буче Киевской области, совершенные российскими оккупационными войсками.

В ходе пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что зверства в Буче были якобы совершены британскими спецслужбами.

Он также утверждает, что якобы, может предоставить доказательства причастности Британии к зверствам, которые произошли в Буче.

"Это как в Буче. Вот мы обсуждали эту политику, все кричат, надо было ввести очередной пакет, это известно. Мы сегодня подробно обсуждали их эту спецоперацию, психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли и их явки, номера автомобилей, которые приехали в Буче и как это делали - ФСБ России может подать эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь", - заявил Лукашенко.

Как сообщал Главред, в городе Буча Киевской области нашли штаб "кадыровцев" на улице Яблонской. Там оккупанты пытали и убивали украинцев.

Жуткие кадры опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. На кадрах видно, что захватчики расстреливали людей в упор, а также выжигали им глаза и отрезали части тела.

В свою очередь, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что в Буче на Киевщине пятеро российских захватчиков изнасиловали 14-летнюю девочку. После этого она забеременела. Также захватчики изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела.

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