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"Есть два направления": экс-глава МИД рассказал, как Трамп принудит Путина к миру

Юрий Берендий
14 марта 2025, 04:32
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Российский диктатор Путин не сможет "играть в долгую", ведь у Соединенных Штатов есть два значительных рычага влияния на РФ, отмечает бывший глава МИД Огрызко.
'Есть два направления': экс-глава МИД рассказал, как Трамп принудит Путина к миру
Экс-глава МИД рассказал, как Трамп принудит Путина к миру / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Огрызко:

  • Есть два направления по которым Трамп может давить на Россию
  • Трамп может обратиться к Китаю, чтобы остановить поставки технологий в РФ

Существует как минимум два направления, по которым Трамп может оказать давление на Россию, а именно военное и экономическое. Об этом в чате на Главреде заявил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя возможные жесткие шаги Трампа в случае, если Путин окажется неспособным к переговорам.

По его словам, военное давление очевидно, ведь если Украина получит от США все необходимое оружие, российская нефтедобывающая и газораспределительная инфраструктура может подвергнуться ударам и выйти из строя в течение одного-двух месяцев, что затруднит ее быстрое восстановление.

"Посмотрите, ведь сейчас даже без этих дальнобойных высокоэффективных ракет у России все равно возникают огромные проблемы после атак наших дронов, хотя они и восстанавливают работу тех или иных предприятий за некоторое время. А представьте себе, что будет, если удары будут наноситься средствами, которые не позволят России быстро восстановиться. А что такое, когда не идет газ, например, по Турецкому потоку, на который сейчас Россия переключилась - хоть там объемы не очень большие, но все равно это очень больно для РФ. А если разрушится нефтепереработка и в условном Новороссийском порту не будет возможности загружать российские танкеры, то откуда брать деньги на дальнейшее проведение войны?", - указывает дипломат.

Огрызко отмечает, что существует очевидный механизм серьезного давления, и Трамп, по его мнению, высказался об этом достаточно прямо, без дипломатических формальностей.

Второе направление, по его мнению, экономическое. Трамп пообещал, что может ослабить некоторые санкции в обмен на прекращение огня со стороны России. Если же Путин откажется, то ограничения лишь усилятся. Причем эти санкции могут оказаться довольно жесткими, ведь Трамп способен повлиять не на Украину, а на Европу, призвав ее отказаться от российского сжиженного газа, алюминия и сотрудничества с "Росатомом".

Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко, в котором он оценил перспективы прекращения огня в Украине:

Также дипломат не исключает, что Трамп может обратиться к Китаю с требованием прекратить поставки в Россию технологий, необходимых для ведения войны. В противном случае Пекин может столкнуться с более жесткими тарифами, например, не 20%, а 120%.

"В данном случае я, конечно, преувеличиваю значение этих тарифных угроз США в адрес Китая, потому что здесь Штаты могут получить и ответ. Но инструменты влияния, безусловно, есть. Поэтому Путину придется это просчитывать и понимать, что играть долго у него не получится", - резюмировал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Угрозы Трампа в отношении России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп сделал новые заявления после переговоров в Саудовской Аравии, отметив, что Вашингтон получил "позитивные сигналы" и выразил надежду, что ему удастся добиться прекращения огня. Он ожидает, что Россия согласится на предложенные условия, но при этом начал угрожать Кремлю жесткими санкциями в случае отказа.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил CNBC, что Вашингтон готов "без колебаний" ввести против России самые строгие санкции, если возникнет такая необходимость. Это является частью плана Трампа по подготовке к успешным мирным переговорам, в рамках которого он намерен оказывать "максимальное давление на обе стороны".

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между Украиной и США, в результате которых была достигнута договоренность о 30-дневном прекращении огня. Теперь ожидается ответ Москвы. Если Кремль откажется, Трамп имеет варианты реагирования. Как рассказал в интервью 24 Каналу руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, США имеют различные рычаги влияния на Россию, и одним из возможных шагов может стать личный разговор Трампа с Путиным, о чем американский лидер уже заявлял.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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война в Украине мирное урегулирование Владимир Огрызко мирные переговоры с Россией
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