Не только Курщина: Washington Post заявило о боях в других регионах РФ

Несмотря на то, что РФ не признает наземных боев в Белгородской области, местный губернатор ввел там чрезвычайное положение.

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Боевые действия в РФ ведутся не только на Курщине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Украинские военные закрепились на занятых позициях в Курской области, но, по заявлениям самих бойцов ВСУ, бои идут и в других регионах России, например, на Белгородщине. Об этом сообщают аналитики издания The Washington Post.

На Сумщине, где лечатся раненые бойцы ВСУ, они заявили о деталях спецоперации в России и рассказали, что боевые действия в РФ ведутся не только на Курском направлении. Просто власти России не сообщают о других наземных операциях.

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Аналитики издания заявили, что такая ситуация кардинально меняет восприятие войны и ее масштабы на территории страны-агрессора. Если позиция Украины ранее считалась сложной и проигрышной, то сегодняшние успехи на фронте доказывают обратное.

"В отличие от относительно легкого времени, которое было у украинских войск в Курске - включая новости о плене еще 100 российских солдат - бои в Белгороде были ожесточенными", - сообщили в The Washington Post.

Детали журналистам рассказал боец с позывным "Хакер". Он сообщил, что его подразделение получило приказ пересечь государственную границу и войти на территорию РФ через населенный пункт Колотиловка. По словам военного, тогда он подумал, что это сумасшедший шаг, ведь продвижение предполагалось днем.

В отличие от быстрого продвижения через Курск, войска в Белгороде, казалось, были готовы к прибытию ВСУ. Район был укреплен противотанковыми заграждениями "зубы дракона" и сильно заминирован, и войска почти сразу подверглись интенсивной атаке артиллерии, беспилотников и авиаударов.

Также "Хакер" сообщил, что вся его группа получила ранения и ситуация была очень сложной, однако медленно, но уверенно ВСУ продвигались вперед и смогли закрепиться в российских окопах.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Боевые действия на территории России - последние новости

Вследствие боевых действий на территории России, россияне перебросили часть войск с фронта в Украине в Курскую область, чтобы противостоять ВСУ в этом регионе.

Также ранее стало известно, что ВСУ в Курской области смогли взять в плен около двух тысяч военнослужащих РФ, они пополнят обменный фонд.

Также стало известно, что на пропагандистском телевидении государства-агрессора России уже назвали подконтрольные Украине земли в Курской области "потерянными территориями".

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