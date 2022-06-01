Пойдут ли рашисты в наступление на севере Украины: ответ Минобороны

Пойдет ли Россия в наступление на север? / Генштаб ВСУ

На сегодняшний день наступление войск России с севера не ожидается, нападение белорусских войск сейчас также не угрожает Украине, сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"В общем, в ближайшей перспективе широкомасштабного наступления россиян с севера не усматривается", - заявил представитель оборонного ведомства.

По его словам, тот факт, что российские оккупанты и белорусские войска делают вдоль северного украинской границы, является, вероятней всего, демонстративными действиями для того, чтобы заставить украинскую армию держать на этом направлении подразделения и не перебрасывать в районы активных боев.

"В то же время все будет зависеть от итогов боевых действия в Восточной операционной зоне, где Россия сегодня сосредоточила наибольшие свои усилия", - пояснил представитель Минобороны.

Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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