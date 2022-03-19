Россияне выбрали самый нелепый способ действий – Арестович

Арестович высказался о РФ / УНИАН

Россияне выбрали самый нелепый способ действий – они атакуют и потеряют еще 10 тысяч человек, заявил советник президента Алексей Арестович.

"Россияне выбрали самый нелепый способ действий – они атакуют и потеряют еще 10 тысяч человек. Они согласятся на переговоры после еще одной попытки что-нибудь захватить. Зачем это делать - вопросы российского народа к своему руководству. Наши условия, выдвигаемые на переговорах, содержат много сюрпризов для украинского общества. Мы не дадим Путину реализовывать свои хотелки через кровь, пролитую в Украине", - сказал чиновник.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.