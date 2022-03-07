В Украине повреждено или разрушено более 200 школ

В Украине повреждены или разрушены 211 школ / УНИАН

В результате нападения российских военных 211 украинских школ разрушены или повреждены, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день наблюдаем, что каждый день разрушенных или поврежденных школ становится больше. Уже 211 школ, часть из которых полностью разрушены, часть повреждены", - отметил чиновник.

Кроме того, Шкарлет напомнил, что в начале российской военной агрессии в Украине объявили двухнедельные каникулы, но вскоре обучение планируют возобновить.

"Образовательный процесс не должен прерываться, на следующей неделе мы будем рекомендовать там, где это возможно (очень много детей выехало в области, где есть возможность осуществлять образовательный процесс). Там, где нет такой возможности, мы будем давать возможность индивидуального, дистанционного обучения", - сообщил Шкарлет.

Напомним, 4 марта российские войска разбомбили школу №25 в Житомире. В результате попадания ракеты полностью была разрушена половина школы.

Перед этим еще один серьезный обстрел Житомира произошел вечером 1 марта – тогда российские войска ударили по спальным районам города. В результате погибли 2 человека, еще 16 – пострадали, среди них 6 детей.