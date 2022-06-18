Враг готовит масштабное наступление в Луганской области - ОВА

Россия продолжает совершать попытки захвата трассы Лисичанск-Бахмут.
Генштаб РФ приказал перебросить все резервы на захват населенных пунктов Луганской области, говорится в заявлении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebооk.
"Ждем в ближайшие дни больших наступлений в Луганской области. Россияне бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления. Пытаются установить полный контроль над областным центром", - подчеркнул Гайдай.
Он также добавил, что Россия продолжает совершать попытки захвата трассы Лисичанск-Бахмут. Но у них ничего не получается и они массово гибнут.
Напомним, ранее луганский губернатор Сергей Гайдай писал - информация о том, что в промышленной зоне Северодонецка в районе заводе "Азот" заблокирована группа украинских военнослужащих ‒ чистой воды фейк российских пропагандистов.
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"Информация о блокировке завода "Азот" ‒ ложь, распространяемая российскими пропагандистами. Все остальные описанные "детали" ‒ больная фантазия. Наши держат промзону Северодонецка и уничтожают росармию в городе", ‒ писал чиновник.
До того роспропагандисты закинули фейк о том, что США якобы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.
По словам российских пропагандистов, якобы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев "разнесли" оспу по Европе.
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