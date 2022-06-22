"Выиграли Курскую дугу": Арестович заявил о стратегическом переломе в войне

В войне произошел перелом - Арестович

В войне против России произошел еще один стратегический перелом. Украина уже выиграла свою Курскую дугу, независимо от того, захватят ли Северодонецк, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Telegram.

"Можно сказать, что в войне произошел еще один стратегический перелом. Можно сказать, что мы выиграли свою Курскую дугу, независимо от того, захватят ли Северодонецк. Как заберут, так и отдадут", - заявил Арестович.

Он добавил, что сейчас происходят интересные процессы во внешней политике. Советник председателя ОП сравнил ситуацию на украинском фронте с Курской дугой.

"Титанические вещи происходят сейчас во внешней политике. И это, если мерить мерками Второй мировой войны, то мы выиграли Курскую дугу и, своего рода, Битве за Африку. Это очень хорошие новости", - сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луганской области российские оккупанты на направлении Тошковка – Подлесное овладели населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина и закрепляется на занятых рубежах.

Кроме того, оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, где имеют частичный успех, однако боевые действия продолжаются.

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