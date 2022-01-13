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Как и когда взвешиваться, чтобы узнать правильный вес

13 января 2022, 22:50

Обязательно взвешивайтесь без одежды, это касается даже нижнего белья. Это поможет избежать неточности.

похудение, весы
Как и когда правильно взвешиваться / Фото из открытых источников

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала в Instagram, как и когда правильно взвешиваться.

Голышом или в одежде?

Обязательно взвешивайтесь без одежды, это касается даже нижнего белья. Это поможет избежать неточности.

До или после туалета?

Наполненные мочевой пузырь и кишечник могут дать погрешность до 500 граммов веса. Поэтому, прежде чем взвешиваться, надо сходить в туалет.

Утром или вечером взвешиваться?

Лучшим временем для взвешивания является утро — тот момент, когда вы только что проснулись. Чтобы более точно понять свой вес, рекомендую вам взвешиваться все время в одно и то же время.

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Как часто нужно взвешиваться?

Частота взвешивания зависит от цели, которую вы себе поставили. Если вы просто поддерживаете вес, то взвешиваться рекомендуется один – два раза в неделю. Если вы снижаете вес, то рекомендую вам вставать на весы в течение всего процесса похудения!

Нужно ли учитывать менструальный цикл?

У каждой женщины процесс менструации происходит индивидуально. У некоторых отекает все тело из-за задержки воды в организме. В эти периоды взвешиваться не стоит, подождите окончания периода.

Напомним, ранее сообщалось, что известный врач-диетолог Перрос-Гирек Паскаль Гурдон рассказала, сколько сладкого людям можно есть в сутки (и избегать при этом лишнего веса)

Диетолог раскрыла простой секрет, как и когда можно есть сладкое и не толстеть. По словам медика, чтобы не переесть сладостей, рекомендуется не заменять ими целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.

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