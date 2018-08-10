Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ

Греция обвиняет РФ во вмешательстве в свои внутренние дела

На фоне накаляющихся отношений между РФ и Грецией греческие власти приняли решение об отзыве из страны своего посла.

СМИ сообщают, что послу Греции сообщили о принятом решении по факту, а приказал отзывать из России дипломата лично министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, сообщил местный телеканал ANT1.

Впрочем, информация остается довольно противоречивой - так, издание Madata со ссылкой на источники в МИД Греции утверждает, что решение об отзыве посла не принималось.

Читайте такжеВ МИД РФ рассказали, чем ответят на высылку российских дипломатов из ГрецииПри этом росСМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах Греции заявляют, что решение все-таки принято, но в рамках замены - должность посла Греции в России займет другой дипломат.

Напомним, Афины обвинили россиян в попытках вмешательства во внутренние дела их страны, а также незаконных действиях, которые подрывают национальную безопасность Греции. В частности, дипломатам вменяют в вину сбор информации и подкуп греческих чиновников.

Ранее более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Ранее "Главред" публиковал инфографику, какие страны сколько российских дипломатов выслали.

В то же время Австрия отказала Брюсселю в высылке российских дипломатов: "Мы хотим быть строителями моста". Канцлер государства заявил о намерениях стать "мостом" между Востоком и Западом.