В МИД РФ рассказали, чем ответят на высылку российских дипломатов из Греции

В российском МИД определились с реакцией на высылку Грецией двоих дипломатов РФ. Еще двоим сотрудникам дипведомства будет запрещен въезд на территорию греческого государства.

"По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ", — цитирует ведомство российский Интерфакс.

В свою очередь Служба внешней разведки РФ от комментариев воздержалась.

Напомним, Афины обвинили россиян в попытках вмешательства во внутренние дела их страны, а также незаконных действиях, которые подрывают национальную безопасность Греции. В частности, дипломатам вменяют в вину сбор информации и подкуп греческих чиновников.

Ранее более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Ранее "Главред" публиковал инфографику, какие страны сколько российских дипломатов выслали.

В то же время Австрия отказала Брюсселю в высылке российских дипломатов: "Мы хотим быть строителями моста". Канцлер государства заявил о намерениях стать "мостом" между Востоком и Западом.

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Ранее стало известно о том, сколько российских дипломатов останутся работать в Украине.

В свою очередь 30 марта в Министерстве иностранных дел РФ заявили об объявлении persona non grata дипломатов из 23 стран, включая Украину. Эти действия послужили ответом на высылку российских дипломатов.