В США сатанисты установили статую дьявола, опубликовано видео

Поводом для акции стало намерение законодателей штата установить памятник десяти заповедям.
Сторонники "Церкви Сатаны" во время митинга установили перед капитолием американского штата Арканзас двухметровую бронзовую статую Бафомета.
Несколько десятков протестующих собрались в городе Литтл-Рок с лозунгами, призывающими отделить церковь от государства, сообщает Associated Press.
Поводом для акции стало намерение законодателей штата установить памятник десяти заповедям, при этом сатанисты призвали отделить церковь от государства.
"Если у вас будет один религиозный памятник, то вам придется открыть еще и для других. Если вы против – просто не устанавливайте никакого", - заявил организатор митинга.
Бафомет – это астральное божество, идол. В средние века проклятую дьяволицу "Бафомет" называли супругой проклятого сатаны. Изображение Бафомета является символом сатанизма. Слово "Baphomet", прочитанное справа налево "Temohpab", является нотариконом следующей формулы: "Templi omnium hominum pacis abbas", — что в переводе с латинского означает: "настоятель храма мира всех людей".
Напомним, ранее сообщалось, что в Греции заезжая пара сатанистов принесла друг друга в жертву.