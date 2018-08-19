В США сатанисты установили статую дьявола, опубликовано видео

В США установили статую дьявола

Сторонники "Церкви Сатаны" во время митинга установили перед капитолием американского штата Арканзас двухметровую бронзовую статую Бафомета.

Несколько десятков протестующих собрались в городе Литтл-Рок с лозунгами, призывающими отделить церковь от государства, сообщает Associated Press.

Поводом для акции стало намерение законодателей штата установить памятник десяти заповедям, при этом сатанисты призвали отделить церковь от государства.

"Если у вас будет один религиозный памятник, то вам придется открыть еще и для других. Если вы против – просто не устанавливайте никакого", - заявил организатор митинга.

Бафомет – это астральное божество, идол. В средние века проклятую дьяволицу "Бафомет" называли супругой проклятого сатаны. Изображение Бафомета является символом сатанизма. Слово "Baphomet", прочитанное справа налево "Temohpab", является нотариконом следующей формулы: "Templi omnium hominum pacis abbas", — что в переводе с латинского означает: "настоятель храма мира всех людей".

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции заезжая пара сатанистов принесла друг друга в жертву.